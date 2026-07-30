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Iranska Islamska revolucionarna garda (IRGC) saopštila je da je izvela raketne napade na američke vojne baze u Jordanu i Kuvajtu, tvrdeći da su u njima poginuli američki vojnici i uništeni borbeni avioni F-35 i vojna infrastruktura.

Iranska Islamska revolucionarna garda navela je da je u raketnom napadu na vazduhoplovnu bazu Al Azrak u istočnom Jordanu poginulo više pripadnika američkih snaga i da su uništena tri borbena aviona F-35.

U saopštenju koje je objavilo zvanično glasilo IRGC-a Sepah njuz navodi se da su jedinice vazdušno-kosmičkih snaga IRGC ispalile više balističkih raketa na platformu za razmeštaj i hangar za održavanje američkih lovaca F-35 u vazduhoplovnoj bazi Al Azrak.

Prema tvrdnjama IRGC, u napadu su potpuno uništena tri aviona F-35, dok su još tri oštećena.

Iranska Revolucionarna garda navela je da je napad izveden kao odgovor na nedavne američke udare na iransko ostrvo Kešm u Ormuskom moreuzu, u kojima su poginula tri člana jedne porodice, uključujući i dete.

Sredinom jula u iranskom napadu na vazduhoplovnu bazu Muvafak Salti na jugu Jordana poginula su tri američka vojnika.

Pakao i u Kuvajtu

Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštio je u četvrtak da je u napadu na vazduhoplovnu bazu Ali el Salem u Kuvajtu zapaljena i uništena dva hangara za dronove i rezervoar za gorivo koji koriste vojni avioni i helikopteri.

U saopštenju, IRGC je navela da je napad bio deo njihove operacije "Nasr 2" i opisala ga kao odmazdu za ono što je nazvala američkom agresijom.

IRGC je takođe saopštio da će operacije protiv američkih snaga u regionu biti nastavljene sve dok američke trupe ne napuste Bliski istok, pozivajući narod Kuvajta da shvati da je njihova kampanja usmerena na ono što su nazvali "američkom okupacijom".

Amerikanci demantovali iransku Gardu

Američka Centralna komanda (CENTCOM) odbacila je tvrdnje iranske Islamske revolucionarne garde (IRGC) da su u napadu na vazdušnu bazu Al Azrak u Jordanu uništena tri američka borbena aviona F-35 i naneta "veliku šteta" na još tri letelice.

"Tokom proteklih nekoliko sati, iranski državni mediji su nastavili da izveštavaju o lažnim tvrdnjama Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC) – posebno o tri. Prva tvrdnja: IRGC (ponovo) tvrdi da su slobodni i otvoreni putevi kroz Ormuski moreuz opasni za komercijalne brodove. Činjenica: Neposredne opasnosti koje prete komercijalnim brodovima i njihovim civilnim posadama predstavljaju verbalne pretnje i pokušaji napada IRGC", naveli su.

"Druga tvrdnja: IRGC tvrdi da su tri američka lovca F-35 sa stelt tehnologijom i tri druga aviona uništena tokom nedavnog iranskog napada na američku vazduhoplovnu bazu. Činjenica: Nijedan američki avion nije uništen ili oštećen u nedavnim pokušajima iranskih napada. Sve rakete i dronovi su presretnuti ili nisu uspeli da stignu do ciljanih područja.

Treća tvrdnja: Iranski državni mediji izveštavaju da je komercijalni tanker za naftu, M/T Nora, probio američku blokadu. Činjenica: Komercijalni brod nije probio američku čeličnu blokadu. Više od 20 američkih ratnih brodova, stotine aviona i hiljade pripadnika vojske ostaju na oprezu i nastavljaju da u potpunosti sprovode blokadu".