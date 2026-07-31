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Italijanski astronaut Luka Parmitano iz Evropske svemirske agencije (ESA) izabran je da učestvuje u misiji Artemis III, osmišljenoj kao test misija programa američke svemirske agencije (NASA) za sletanje na Mesec, preneo je portal Juronjuz.

"Kao Evropljani, kao Italijani, želimo da budemo jaki partneri Sjedinjenih Američkih Država (SAD) u ovoj trci", rekao je Parmitano za Juronjuz, misleći na novu granicu istraživanja svemira - povratak na Mesec.

Lansiranje Artemisa III je zakazano za 2027. godinu. Misija će odvesti tri astronauta NASA i Parmitana u nisku Zemljinu orbitu na svemirskoj letelici Orion, koja će se spojiti sa dva lunarna lendera koje su izgradili SpejsEks, kompanija Ilona Maska, i Blu oridžin, kompanija Džefa Bezosa.

NASA opisuje ovu misiju kao jedan od najsloženijih letova sa posadom u novijoj istoriji. Parmetano je bio prvi Italijan koji je komandovao Međunarodnom svemirskom stanicom i proveo je više od 366 dana u svemiru na dve dugotrajne misije: Volare (2013) i Beyond (2019-2020). Bio je prvi Italijan koji je izveo svemirsku šetnju i sada će biti prvi Evropljanin koji će leteti u orbiti kao deo programa Artemis.

Parmetano je rekao da je zahvalan italijanskom sistemu javnog obrazovanja i da želi da u orbitu unese duh odlučnosti, koji, po njegovom mišljenju, otelotvoruje aspekt evropskog identiteta.

"Ljudi moje generacije, nisu rođeni kao Evropljani. Postali smo Evropljani. Ovaj identitet je bio željeni, bio je cilj, nešto što smo želeli da postignemo", rekao je astrounaut.

Uprkos svom entuzijazmu, Parmitano je svestan izazova koje predstavlja Artemis III.

Astronauti će takođe morati da žive na letelici Orion, koja ima nastanjivu zapreminu od samo 8 do 9 kubnih metara. Dizajnirana je za uslove dubokog svemira, koji se razlikuju od onih u niskoj Zemljinoj orbiti gde će se misija odvijati.

Da bi se pripremili za tako složeno putovanje, Parmitano i njegova tri člana posade iz NASA-e, Rendi Bresnik, Frenk Rubio i Andre Daglas, sada prolaze kroz intenzivan program obuke.

Program uključuje sticanje osnovnih veština, simulacije i pripremu za potencijalne scenarije neuspeha.

"Naša obuka je veoma složena i izuzetno raznolika", rekao je Parmitano.