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Broj poginulih u eksploziji u rudniku u pakistanskoj provinciji Baludžistan povećao se na 11, a 25 rudara se vode kao nestali, saopštili su lokalni zvaničnici.

Prethodno je bilo saopšteno da je najmanje osam rudara poginulo, a da se 28 vode kao nestali.

Ministar za rudarstvo i razvoj mineralnih resursa Baludžistana Šoaib Nošervani rekao je za Rojters da se u trenutku eksplozije u urušenom delu kompleksa nalazilo 36 ljudi.

Akcija spasavanja odvija se na dubini od 1.219 metara, naveo je glavni rudarski inspektor u toj provinciji Muhamed Atif.

"Nadamo se da ćemo pronaći neke rudare žive, ali su šanse male", rekao je Atif.

Dva rudnika, koji se nalaze jedan blizu drugog, oštećena su u snažnoj eksploziji metana.