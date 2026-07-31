EKSPLOZIJA U RUDNIKU! U Pakistanu poginulo najmanje 11 rudara
Broj poginulih u eksploziji u rudniku u pakistanskoj provinciji Baludžistan povećao se na 11, a 25 rudara se vode kao nestali, saopštili su lokalni zvaničnici.
Prethodno je bilo saopšteno da je najmanje osam rudara poginulo, a da se 28 vode kao nestali.
Ministar za rudarstvo i razvoj mineralnih resursa Baludžistana Šoaib Nošervani rekao je za Rojters da se u trenutku eksplozije u urušenom delu kompleksa nalazilo 36 ljudi.
Akcija spasavanja odvija se na dubini od 1.219 metara, naveo je glavni rudarski inspektor u toj provinciji Muhamed Atif.
"Nadamo se da ćemo pronaći neke rudare žive, ali su šanse male", rekao je Atif.
Dva rudnika, koji se nalaze jedan blizu drugog, oštećena su u snažnoj eksploziji metana.
Eksplozija se dogodila u Sorandžu, udaljenom području u blizini glavnog grada Baludžistana, Kvete.