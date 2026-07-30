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Bivši ukrajinski ministar odbrane Mihailo Fedorov kaže da je smenjen jer je pokušao da reformiše sistem vojnih nabavki.

U svojoj do sada najdirektnijoj izjavi o razlozima za smenu, Fedorov u intervjuu za najveći nezavisni medij u Ukrajini, Ukrajinsku pravdu, tvrdi da su njegovi napori da uvede transparentnost naišli na snažan otpor moćnih interesnih grupa.

Otpor reformama

"Razlog je povezan sa nabavkama, tenderima i činjenicom da smo počeli da menjamo procese u tom sektoru. To je izazvalo veliko nezadovoljstvo kod mnogih. Oni su potom počeli da vrše pritisak i šire negativne informacije, ne samo na predsednika, već po celom medijskom prostoru", rekao je Fedorov.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski otpustio je 35-godišnjeg Fedorova, koji se smatra tvorcem ukrajinske strategije ratne tehnologije, nakon samo šest meseci na ministarskoj poziciji. Ovog meseca ga je zamenio Jevgenij Hmara, bivši šef bezbednosne službe SBU koji je vodio operacije duboko unutar ruske teritorije. Promena je deo šire rekonstrukcije vlade i odbrambenog sektora, u okviru koje je bivšu zamenicu premijera Juliju Sviridenko zamenio Sergij Korecki, bivši šef državne naftne i gasne kompanije Naftogas.

Foto: EPA Teresa Suarez Pool, Efrem Lukatsky/AP

Fedorov, koji je ranije bio na čelu odeljenja za digitalnu transformaciju u Ministarstvu odbrane, izgradio je reputaciju ključne ličnosti u razvoju ukrajinskih dronova. Njegov stil upravljanja, zasnovan na principima startapova, izdvojio ga je od političkog establišmenta, ali je takođe stvorio otpor među delovima tradicionalnog vojnog rukovodstva i drugim interesnim grupama.

"Naš zadatak je bio da što pre rešimo uzrok problema. Prvo, pokrenuti javne tendere. Drugo, restrukturirati sistem upravljanja u Ministarstvu odbrane i promeniti način izbora ljudi, u skladu sa ciljevima koje smo postavili", rekao je Fedorov.

Ipak, naglasio je da su njegovi napori naišli na "pritisak sa svih strana". Odbio je da navede ko ga je ometao, iako su analitičari ukazali na uticajne pojedince u vladi i politici koji su radili na njegovom uklanjanju.

Foto: Presidential Office of Ukraine / imago stock&people / Profimedia, EPA Sergey Dolzhenko, AP Efrem Lukatsky

Sukob vizija i političkih ambicija

Fedorovljev inovativni pristup i njegova uloga u korišćenju dronova dugog i srednjeg dometa za napad na rusku energetsku i vojnu infrastrukturu doneli su mu široku popularnost u Ukrajini i poštovanje zapadnih partnera. Njegova smena izazvala je proteste u Kijevu i nekoliko drugih gradova. Demonstranti zahtevaju njegovo vraćanje na dužnost skoro dve nedelje, ali su se skupovi stišali poslednjih dana.

Zelenski je ponudio Fedorovu i druge pozicije u vladi, uključujući mesto zamenika premijera za digitalne inovacije. Bivši ministar je, međutim, rekao da će se vratiti samo na svoju staru poziciju.

Zelenski je kao zvanični razlog za smenu naveo dugogodišnji sukob između Fedorova i tadašnjeg vrhovnog komandanta vojske, Aleksandra Sirskog. Predsednik je rekao da je "umoran" od posredovanja jer njih dvojica nisu mogli da rade zajedno. Fedorov je u intervjuu rekao da "nije bilo ličnog sukoba sa vrhovnim komandantom u klasičnom smislu".

"Više se radilo o različitim vizijama kako voditi rat. Ali ta vizija je morala biti sprovedena kroz konkretne reforme, projekte i operacije", objasnio je.