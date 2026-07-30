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Španska vlada saopštila je u četvrtak da će poslati vojsku u svoju severnoafričku enklavu Seutu kako bi ojačala bezbednost posle što je tokom haotičnog perioda od 24 sata nekoliko stotina, a možda i hiljada migranata ilegalno prešlo granicu, a mnogi od njih su do teritorije stigli plivajući oko graničnih prepreka.

Ranije je predsednik regionalne vlade Seute Huan Hesus Vivas pozvao Madrid da proglasi vanredno stanje i preuzme kontrolu nad situacijom u autonomnom gradu, upozoravajući da su lokalne vlasti preopterećene velikim prilivom migranata.

Ministarstvo unutrašnjih poslova prvobitno je odbacilo mogućnost proglašenja vanrednog stanja, navodeći da španski propisi o civilnoj zaštiti migracione tokove ne klasifikuju kao rizik koji je obuhvaćen Nacionalnim sistemom civilne zaštite. Međutim, kasnije je najavljeno raspoređivanje vojske kako bi se pomoglo u uspostavljanju reda i jačanju bezbednosti.

U međuvremenu, evropski komesar za migracije, Austrijanac Magnus Bruner, rekao je da je u stalnom kontaktu sa španskim vlastima i naglasio da zaštita spoljne granice Evropske unije ostaje "ključni deo naših napora u borbi protiv ilegalnih migracija".

Evropska komisija saopštila je da je ponudila operativnu podršku preko agencije Frontex.

Najnoviji događaji podsetili su na migrantsku krizu iz 2021. godine, kada je za samo dva dana u Seutu ušlo oko 10.000 ljudi. Iako Maroko tvrdi da sarađuje sa Španijom i EU u upravljanju novim dolascima, Rabat je ranije bio optuživan da koristi migracione tokove kao sredstvo političkog pritiska na svog evropskog suseda.

Španija i Maroko dogovorili ubrzanje povratka migranata

Stotine ljudi stigle su u četvrtak u Seutu iz Maroka, plivajući ili koristeći gumene čamce kako bi došli do plaže Tarahal, čime su preopteretili pripadnike Civilne garde.

Više od 60 ljudi stradalo je u pokušajima prelaska ove rute u poslednjih 12 meseci.

Premijer Španije Pedro Sančez rekao je da je njegova vlada "u potpunosti posvećena pružanju neposrednog odgovora na situaciju u Seuti" i obećao da će sarađivati sa marokanskim vlastima kako bi se "što pre vratila normalna situacija".

Foto: Printskrin X

Očekuje se da će španski ministar unutrašnjih poslova Fernando Grande-Marlaska otputovati u Seutu kako bi se sastao sa lokalnim zvaničnicima i procenio situaciju. Dve zemlje saopštile su da su dogovorile proceduru za ubrzavanje povratka migranata, iako nisu objavljeni rokovi niti broj ljudi na koje se mera odnosi.

Špansko Ministarstvo unutrašnjih poslova takođe je navelo da bi mreže za trgovinu ljudima mogle da koriste nedavnu sudsku odluku kako bi podstakle ilegalne migrante da pokušaju prelazak granice. Maroko je takođe optužio krijumčarske mreže, iako njegove bezbednosne snage imaju ključnu ulogu u kontroli granice.

Marokanski diplomatski izvori naveli su da povećanje broja ilegalnih prelazaka ne odražava nikakvu nameru vlasti u Rabatu da olakšaju ili podstiču ilegalnu migraciju ka Španiji.

Ipak, izvori iz španske Civilne garde u Seuti doveli su u pitanje nivo saradnje Maroka, tvrdeći da je pomoć marokanske Žandarmerije bila ograničena i nedovoljna da smanji pritisak na granici, uprkos tvrdnjama španske vlade da saradnja sa Marokom i dalje funkcioniše.