Slušaj vest

Šest osoba se vode kao nestale pošto se danas urušila zgrada u Mesini na Siciliji, javila je Ansa, pozivajući se na izvore.

Izvori su naveli da šest osoba koje se vode kao nestale možda nisu bile u objektu kada se urušio.

Akcija potraga i spasavanja se nastavlja.

Gradonačelnik Mesine Federiko Bazile rekao je da veruje da je urušavanje mogla izazvati eksplozija kanistera sa gasom, iako nije isključena mogućnost strukturnog rušenja.

U objavi na Fejsbuku, Bazile je rekao da su mu misli sa pogođenima i njihovim porodicama, koje prolaze kroz veliki strah i brigu.

Gradska uprava je aktivirala svoj opštinski krizni centar kako bi koordinirala napore za pomoć i podržala pogođene stanovnike, rekao je Bazile.

Renato Skifani, predsednik Sicilije, obećao je podršku gradu za sve preduzete mere.

Psi tragači i dronovi su raspoređeni na lice mesta kako bi tražili sve koji bi mogli biti zarobljeni. Oštećeni deo zgrade je takođe obezbeđen kako bi se omogućio bezbedan nastavak potrage.

Kurir.rs/Ansa

Ne propustitePlanetaURUŠILA SE DESETOSPRATNA ZGRADA, NAREĐENA HITNA EVAKUACIJA: Zatrpan radnik u bageru, savetuju mu da još ne izlazi da ne pokrene veći haos
Screenshot 2025-01-22 112759.jpg
PlanetaUŽAS U EGIPTU: Jeziv snimak urušavanja zgrade kruži internetom, poginulo najmanje 14 LJUDI (VIDEO)
screenshot-20240703-092206.jpg
PlanetaMUŠKARAC KOJI JE BIO ZATRPAN 116 SATI PRONAĐEN ŽIV: Neverovatna scena na ruševinama petospratnice OGLASIO SE I PREMIJER (VIDEO)
profimedia0870809590.jpg
DruštvoGRADILI ZGRADU U NOVOM SADU, PA POTKOPALI "VODOVOD": Oglasili se iz preduzeća izvođača radova, tvrde da je to "REDOVNA PROCEDURA"
DruštvoURUŠAVA SE ZGRADA U NOVOM SADU: Svi zaposleni hitno evakuisani (VIDEO)
tzuio.jpg