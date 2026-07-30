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Šest osoba se vode kao nestale pošto se danas urušila zgrada u Mesini na Siciliji, javila je Ansa, pozivajući se na izvore.

Izvori su naveli da šest osoba koje se vode kao nestale možda nisu bile u objektu kada se urušio.

Akcija potraga i spasavanja se nastavlja.

Gradonačelnik Mesine Federiko Bazile rekao je da veruje da je urušavanje mogla izazvati eksplozija kanistera sa gasom, iako nije isključena mogućnost strukturnog rušenja.

U objavi na Fejsbuku, Bazile je rekao da su mu misli sa pogođenima i njihovim porodicama, koje prolaze kroz veliki strah i brigu.

Gradska uprava je aktivirala svoj opštinski krizni centar kako bi koordinirala napore za pomoć i podržala pogođene stanovnike, rekao je Bazile.

Renato Skifani, predsednik Sicilije, obećao je podršku gradu za sve preduzete mere.

Psi tragači i dronovi su raspoređeni na lice mesta kako bi tražili sve koji bi mogli biti zarobljeni. Oštećeni deo zgrade je takođe obezbeđen kako bi se omogućio bezbedan nastavak potrage.