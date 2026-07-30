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Preliminarni podaci ukazuju na to da je Rusija balističkom raketom iz Severne Koreje izvela napad na selo Radušne, u Dnjepropetrovskoj oblasti, izjavio je danas ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

"Rusi su prvi put posle dužeg vremena upotrebili raketu iz Severne Koreje, ukazuju preliminarni podaci. Naravno, uslediće dodatne analize i sve će biti provereno, ali trenutno sve ukazuje na to da je reč o severnokorejskoj balističkoj raketi", rekao je on u obraćanju na Telegram kanalu.

Zelenski je takođe napomenuo da se danas, nakon ruskog napada, nastavilo sa radom na sanaciji posledica u raznim gradovima Ukrajine.

On je dodao da su se u Lavovu uklanjale ruševine i tragalo za ljudima.

"Evropske zemlje su takođe oštro reagovale zbog ruske rakete koja je ušla u vazdušni prostor Poljske i eksplodirala na polju kod Lublina. Najvažnije nije samo saosećanje niti samo osuda, već obezbeđivanje raketa za protivvazdušnu odbranu i vršenje upravo onog pritiska na Rusiju koji može da zaustavi ovaj bezumni ruski rat, kao i sve njihove napade i teror", naveo je Zelenski.

Foto: EyePress News / Shutterstock Editorial / Profimedia

Prema njegovim rečima, rat je mogao da bude okončan još odavno, ali, kako je naveo, lider Kremlja Vladimir Putin to ne želi.

Zelenski je naglasio da su za zaštitu života neophodni samo jedinstvo sa svetom, saradnja i sposobnost Ukrajine da odbrani zemlju, koja se sada nalazi u petoj godini rata punih razmera.

"Rakete za protivvazdušnu odbranu, pre svega Patriot, ali i Nasams, Ajris, Hok i naši drugi sistemi, predstavljaju ključni prioritet. Iskreno se nadam da će svi partneri, a pre svega naši američki partneri i prijatelji u Evropi, shvatiti da stvarni ljudski životi zavise od toga da li će pomoći Ukrajini", rekao je on.

U Krivom Rogu 31. jul je proglašen danom žalosti zbog poginulih u ruskom raketnom napadu na selo Radušno, prenela je agencija Ukrinform.

U tom ruskom napadu život je izgubilo najmanje šest članova jedne porodice iz tog sela, podsetila je ukrajinska agencija.