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Prvo neformalno glasanje u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, održano u četvrtak, pokazalo je da je bivša potpredsednica Kostarike, Rebeka Grinspan, trenutni favorit u trci za mesto sledećeg generalnog sekretara svetske organizacije, navelo je dvoje diplomata, preneo je Rojters.

Oni su dodali da se na drugom mestu našla bivša ministarka spoljnih poslova Gvajane, Karolin Rodriges-Birket.

Jedan od diplomata je naveo da je šef Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) Rafael Grosi iz Argentine, zauzeo "iznenađujuće" treće mesto među sedam kandidata za tu funkciju.

U okviru neobavezujućeg glasanja 15 članica Saveta bezbednosti, Grinspanova je dobila 10 glasova podrške, Rodriges-Birket devet, a Grosi sedam, naveoj je Rojters.

Novi generalni sekretar UN biće izabran tokom ove godine, a novi petogodišnji mandat zvanično počinje 1. januara 2027. godine.