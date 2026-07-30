POSLE VIŠE OD NEDELJU DANA BORBE SA VATROM: U Francuskoj 84.000 ljudi dobilo dozvolu da se vrati kućama, ali opasnost i dalje vreba
Povratak u normalu počeo je danas na frontu požara u Francuskoj, posebno u Žirondi gde je tokom dana 84.000 ljudi dobilo dozvolu da se vrate svojim domovima u devet opština, ali rizik od požara "ostaje izuzetno visok" zbog suše, saopštile su tamošnje vlasti.
"Danas, 30. jul, je prvi donekle optimističan dan jer imamo utisak da se vraćamo na put normalnog života i da stvari počinju značajno da se poboljšavaju", saopštile su lokalne vlasti posle više od nedelju dana borbe sa plamenom.
U departmanu Žironda, gde je istorijski megapožar koji je izbio 22. jula u ostao "stabilizovan" posle mirne noći, odobren je povratak stanovnika u devet gradova južno od Bordoa.
Ukupno je do sada 144.000 ljudi moglo da se vrati kući od oko 220.000 stanovnika i turista evakuisanih od 22. jula.
Drugi znaci poboljšanja uključuju ponovno otvaranje lokalnog autoputa A63 u oba smera i nadu železnice da tokom vikenda ponovo otvoriti jednu železničku liniju.
Lokalne vlasti su pozvale one kojima je dozvoljeno da se vrate kući da ostanu pažljivi na sva nova naređenja za evakuaciju.
Ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez (Laurent Nunez) rekao da je situacija ostaje komplikovana.
"Rizik ostaje izuzetno visok jer se nalazimo u situaciji jake suše sa bujnom vegetacijom, uprkos blagom poboljšanju vremena sa porastom vlažnosti i malo manje vetra", rekao je Nunjez.
Kurir.rs/Beta