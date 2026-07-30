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Snage bezbednosti pronašle su tela 10 migranata koji su pokušavali da preplivaju granicu između Maroka i španske eksklave Seute, nakon priliva hiljada migranata na tom području, naveli su danas policijski izvori.

Španska vlada je odlučila da mobiliše jedinice vojske kako bi podržala Civilnu gardu, koja je preopterećena prilivom hiljada mladih ljudi koji pokušavaju da pređu preko graničnog prelaza Tarahal, koji razdvaja španski grad Seutu od Maroka, preneo je El Pais.

Premijer Pedro Sančez će sutra otputovati u enklavu, u pratnji ministra unutrašnjih poslova Fernanda Grande-Marlaske.

Ovaj novi talas migranata dodatno pogoršava krizu koja vrši pritisak na autonomni grad već najmanje nedelju dana i podseća na onu iz 2021. godine, kada je oko 5.000 Marokanaca prešlo granicu u jednom danu, navodi list.

Brisel je izrazio spremnost Evropske unije da pojača svoju podršku Španiji, uključujući i angažovanje Fronteksa.

U međuvremenu, italijanska vlada razmatra suspenziju Šengenskog sporazuma o slobodnom kretanju sa Španijom kao rezultat migracione krize, kako je najavila premijerka Đorđa Meloni.

Marokanske vlasti su počele da koriste opremu za razbijanje demonstracija, suzavac i vodene topove kako bi rasterale mase okupljene u blizini granice sa Seutom, prenela je španska agencija EFE.

Hiljade ljudi nastavljaju da pristižu tokom dana u marokanski grad Kastiljehos, nadajući se da će preći granicu sa španskim gradom.

Španske oružane snage poslaće 60 pripadnika kao pojačanje policiji u španskoj elsklavi Seuta, gde je danas zebeležen masovni prelazak migranata iz Maroka, saopštilo je ranije danas Ministarstvo unutrašnjih poslova Španije.

U saopštenju se navodi da će oružane snage pružiti podršku policiji u vršenju dužnosti radi održavanja bezbednosti u gradu Seuti, preneo je El Pais.

Hiljade migranata pokušale su danas da preplivaju granicu između Maroka i španske enklave Seute, što je dodatno pojačalo migracioni pritisak na taj autonomni grad, a lokalne vlasti traže od vlade u Madridu da proglasi nacionalno vanredno stanje.