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Više objekata kompanije "Vajldberis" ("Wildberries") i naftnih rafinerija navodno je pogođeno tokom noći 31. jula u ruskim oblastima Volgograd, Tatarstan i Krasnodarski kraj, prenose nezavisni kanali za praćenje dešavanja.

1/4 Vidi galeriju Napad Ukrajine na Rusiju - 31. jul 2026. godine Foto: Pritnscreen/X

Pozivajući se na lokalno stanovništvo, kanal "Exilenova" objavio je da je u noćnom napadu pogođen distributivni centar kompanije "Vajldberis" ("ruski Amazon") u Volgogradu, logistički kompleks površine 44.000 kvadratnih metara koji opslužuje šire područje regiona.

"Exilenova" je takođe izvestila da je pogođena i rafinerija Lukoil-Volgogradnjeftepererabotka u Volgogradu. Reč je o jednoj od najvećih ruskih rafinerija nafte, koja proizvodi benzin, dizel gorivo, avionsko gorivo i druge naftne derivate.

Guverner Volgogradske oblasti, Andrej Bočarov saopštio je da je pet osoba povređeno u, kako je naveo, masovnom noćnom napadu na region. Dodao je da su izbili požari u jednom industrijskom objektu i skladišnom kompleksu u gradu, ali nije precizirao o kojim se objektima radi niti je komentarisao navode o napadima na skladište "Vajldberisa" i rafineriju.

Požar i u rafineriji u Tuapseu

Odvojeno od toga, "Exilenova" je objavila da je izbio požar u rafineriji nafte u gradu Tuapse, u Krasnodarskom kraju. Uzrok požara za sada nije poznat.

Nezavisni kanal ASTRA takođe je izvestio da je tokom noći napadnut još jedan objekat kompanije "Vajldberis" u Zelenodolsku, u Tatarstanu. "Kijev independent" nije mogao nezavisno da potvrdi navode o napadima niti razmere pričinjene štete.

Nastavljaju se udari na objekte "Vajldberisa"

Ovi navodni napadi usledili su nakon serije nedavnih udara na objekte povezane sa kompanijom "Vajldberis", najvećom ruskom platformom za elektronsku trgovinu. Prema dostupnim informacijama, više njenih objekata pogođeno je tokom protekle sedmice.

"Vajldberis" drži gotovo polovinu ruskog tržišta internet trgovine, a na svojoj platformi prodaje i robu dvojne namene, uključujući pancire i optičke kablove koji mogu da se koriste za bespilotne letelice iz perspektive prvog lica (FPV dronove).

Nakon nedavnih napada, kompanija je, prema navodima medija, uklonila iz rezultata pretrage proizvode povezane sa izrazima "sve za SVO" i "SVO", skraćenicom za "specijalnu vojnu operaciju", što je zvanični naziv koji Kremlj koristi za rat protiv Ukrajine.