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Jedan turista doživeo je zastrašujući trenutak na putu Transfagarašan u Rumuniji, kada mu se medvedneprimetno približio na svega nekoliko centimetara.

Snimak incidenta, koji je 27. jula zabeležio drugi putnik iz automobila, postao je viralan na društvenim mrežama i izazvao brojne reakcije korisnika.

Medved mu prišao s leđa i onjušio nogu

Na snimku se vidi kako turista posmatra stene ispred sebe, potpuno nesvestan da mu se medved polako približava s leđa. Životinja mu prilazi na svega nekoliko centimetara, a u jednom trenutku čak i onjuši njegovu nogu, dok muškarac nepomično stoji.

Tek kada se medved našao ispred njega, turista je počeo da beži. Obilazi automobil iz kojeg je scena snimana i uspeva da se skloni u svoje vozilo, dok ga medved nakratko juri. Incident je zabeležen 27. jula iz automobila koji se nalazio iza njega.

Snimak izazvao burne reakcije na internetu

Video, koji je pregledan više od 1,3 miliona puta, prikupio je i stotine komentara. Mnogi su se pitali kako turista nije primetio da mu se medved približava.

Drugi su, međutim, smatrali da je muškarac bio svestan prisustva životinje, ali je namerno ostao potpuno miran kako ne bi izazvao agresivnu reakciju.

- Da se pomerio, medved bi krenuo za njim. Pokušao je da ostane potpuno miran. Da je potrčao, medved bi ga jurio i možda napao. Pametno je postupio - napisao je jedan korisnik.

Pojedini su tvrdili da je vozač automobila iza njega trebalo da zatrubi kako bi oterao medveda, ali se javio i jedan meštanin koji je objasnio zašto bi to moglo da bude još opasnije.

- Trubljenje ih više ne plaši, verujte mi, iz ovog sam kraja. Naprotiv, da se čovek trgnuo zbog sirene i uspaničio, postojala je veća verovatnoća da bi medved skočio na njega nego dok je samo mirno stajao - napisao je.

Upozorenje turistima

Ovaj incident ponovo je skrenuo pažnju na opasnost koju predstavljaju medvedi koji se često spuštaju u blizinu puta Transfagarašan.