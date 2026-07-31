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Kineska kompanija za veštačku inteligenciju “Moonshot” objavila je 27. jula da će njen najnoviji vodeći model Kimi K3 biti u potpunosti otvorenog koda. Sa ukupno 2,8 biliona parametara, Kimi K3 je trenutno najveći otvoreni model po broju parametara na svetu.

Od početka ove godine, kineske kompanije ubrzano otvaraju svoje velike jezičke modele. Nekoliko vodećih kompanija već je učinilo svoje glavne modele dostupnim kao otvoreni kod.

Kimi K3 predstavlja najmoćniji model kompanije “Moonshot”. Objavljeni paket obuhvata kompletan model, tehnički izveštaj, kao i tri ključne infrastrukturne tehnologije koje podržavaju njegovo treniranje. Programeri širom sveta mogu besplatno da preuzmu sve ove resurse i lokalno ih implementiraju.

Iako ovo nije prvi put da kineske kompanije objavljuju velike modele otvorenog koda, prvi put je u svetu potpuno otvoren model sa čak 2,8 biliona parametara.

Trend otvaranja velikih modela ove godine dodatno je ubrzan. Nekoliko vodećih kineskih kompanija postepeno je otvorilo svoje najvažnije modele.

Prema ovogodišnjem izveštaju najveće svetske platforme za otvorene modele, kineski modeli čine 41 odsto ukupnog broja preuzimanja na globalnom nivou. Istovremeno, prvih šest mesta na svetskoj rang-listi vodećih otvorenih modela zauzimaju modeli koje su razvili kineski timovi.

Otvoreni modeli omogućavaju kompanijama da javno objave kompletne modele koje programeri zatim mogu besplatno da preuzmu, lokalno implementiraju i dalje unapređuju.

Stručnjaci objašnjavaju da se poslovni model otvorenih platformi, poput Androida, zasniva na dva glavna izvora prihoda. Prvi su provizije od prodaje aplikacija i članarina u prodavnicama aplikacija, dok drugi predstavljaju prihodi od oglašavanja ostvareni kroz korišćenje različitih usluga, poput internet pretrage.

Po obimu, kineski ekosistem otvorenih modela obuhvata modele različitih veličina – od nekoliko stotina miliona do nekoliko stotina milijardi parametara. Manji modeli mogu da rade na mobilnim telefonima ili industrijskoj opremi, dok su veći namenjeni rešavanju složenih istraživačkih i analitičkih zadataka. Na taj način i pojedinačni uređaji i velika preduzeća mogu da izaberu model koji najbolje odgovara njihovim potrebama.

Pored opštih modela, razvijeni su i specijalizovani otvoreni modeli za automobilsku industriju, mašinsku obradu, energetiku i druge sektore.

Zahvaljujući napretku ključnih tehnologija, kineski otvoreni veliki modeli postali su vodeći globalni dobavljači otvorenih AI modela. Prema dostupnim podacima, broj preuzimanja kineskih otvorenih modela premašio je 10 milijardi, što je najviše u svetu. Istovremeno, 60 odsto svetskih otvorenih velikih modela razvijeno je u Kini. Kineski otvoreni modeli tako su od pojedinačnih tehnoloških proboja ušli u novu fazu sveobuhvatnog razvoja.

Kako tehnologija otvorenih velikih modela nastavlja da sazreva, prag za njihovu primenu postaje sve niži. Veštačka inteligencija ubrzano izlazi iz laboratorija i sve dublje se integriše u proizvodnju, energetiku, uslužne delatnosti i druge sektore realne ekonomije, postajući novi pokretač industrijske transformacije i povećanja efikasnosti, uz istovremeno smanjenje troškova poslovanja preduzeća.