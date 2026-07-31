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Italijanski ministar spoljnih poslova Antonio Tajani izjavio je u četvrtak da želi da Španijabude suspendovana iz šengenskog prostora slobodnog kretanja, nakon što su stotine migranata ilegalno stigle iz Maroka u špansku severnoafričku enklavu Seutu.

1/8 Vidi galeriju Upad hiljada migranata iz Maroka u špansku enklavu i vojska na ulicama Seute Foto: Antonio Sempere/AP

- Podržavam zatvaranje šengenskog prostora za Španiju - napisao je Tajani na društvenoj mreži "Iks", osuđujući "neregularnu i nekontrolisanu imigraciju".

Oglasila se i italijanska premijerka Đorđa Meloni, koja je izjavila da su prizori iz Seute upečatljivi i da pokazuju kako "nekontrolisana ilegalna imigracija predstavlja konkretnu pretnju bezbednosti evropskih granica".

- Razgovarala sam sa ministrom unutrašnjih poslova Mateom Pjantedosijem. Italija neće ostati po strani. Sazivamo nadležna tela, a nakon tih sastanaka spremni smo da preduzmemo i vanredne mere radi zaštite granica i bezbednosti građana, uključujući suspenziju Španije iz šengenskog prostora. Nećemo popustiti ni za milimetar: zaštita granica, borba protiv krijumčara ljudi i obezbeđivanje efikasne repatrijacije i dalje će biti jedan od prioriteta Vlade - napisala je Meloni na društvenim mrežama.

Migrantisu preplavili granicu španske severnoafričke enklave Seute, savladavši policiju na gradskom lukobranu nakon što su doplivali sa marokanske strane, saopštila je španska Civilna garda.

Tom prilikom poginulo je devet migranata, dok su španske vojne snage poslale 60 vojnika kao pojačanje policiji.

Državna televizija TVE javila je da je granicu prešlo između 2.000 i 3.000 mladih ljudi, dok je španska državna novinska agencija EFE izvestila da su se stotine migranata mogle videti kako se penju preko zaštitne ograde, koja u tom trenutku nije bila pod policijskim nadzorom, i ulaze u Seutu.

Zbog novonastale situacije,španska vlada odlučila je da pošalje vojsku na ulice Seute.