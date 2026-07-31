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Požari koji već danima besne širom Evrope odneli su živote, uništili hiljade hektara šuma i primorali stotine hiljada ljudi da napuste svoje domove. Najteža situacija je u Španiji i Francuskoj, gde stručnjaci upozoravaju da su u pitanju vatrene stihije kakve Evropa do sada nije videla, dok ozbiljni požari pogađaju i Grčku, Portugaliju i delove Velike Britanije.

O ovoj temi govorilo se u emisiji "Redakcija" kod voditeljke Snežane Petrović, gde je gost bio pomoćnik načelnika Uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice Sektora za vanredne situacije MUP Srbije Miloš Milenković, dok se iz Grčke uživo uključila novinarka Ivana Apostolu.

Srpski vatrogasci već na terenu

Milenković je otkrio da je srpski tim već stigao u Španiju i da je odmah raspoređen na jedno od najugroženijih područja.

- Jutros u šest časova naš tim, koji čini 40 pripadnika, među kojima su i tri člana medicinskog tima, stigao je na područje gde se očekuje njihovo angažovanje. U pitanju je grad Zamora, gde će biti smešteni u bazi operacije, a već oko 11 časova imali su prvi sastanak sa lokalnim štabom za vanredne situacije. Prema prvim informacijama koje dobijamo od rukovodstva našeg tima, očekuje se da dejstvuju u oblasti Farmosila, tako da će već od danas biti aktivno uključeni u gašenje požara u toj regiji - rekao je Milenković.

On je istakao i veliki doprinos Helikopterske jedinice MUP-a Srbije.

- Ne smemo da zaboravimo ni ogromno angažovanje Helikopterske jedinice Direkcije policije Ministarstva unutrašnjih poslova. Tokom jučerašnjeg dana izveli su pet naleta i izbacili čak 17,5 tona vode koristeći helikopter Super Puma. Teren na kojem rade izuzetno je nepristupačan, zadimljenost je ogromna, ali naši ljudi su obučeni i spremni. Ne možemo reći da je iko potpuno spreman za ovakve situacije, jer se i kolege iz Španije i Francuske prvi put suočavaju sa požarima ovakvih razmera, ali iskustvo koje naši pripadnici nose sigurno će doprineti efikasnijem gašenju požara - naglasio je.

Foto: Kurir Televizija

"Ovakve požare gledali smo samo u knjigama"

Govoreći o razmerama katastrofe, Milenković je objasnio da se vatrogasci suočavaju sa prizorima kakvi su donedavno bili karakteristični samo za SAD ili Australiju.

- Ogroman je izazov. Do sada smo ovakve slučajeve uglavnom učili u knjigama i gledali kako se dešavaju u Sjedinjenim Američkim Državama ili Australiji, gde nastaju vatrene oluje, vatreni oblaci, ogromna isijavanja toplote i velika zadimljenost. Sada se prvi put i mi na evropskom tlu suočavamo sa takvim pojavama. Ne bih ulazio u poređenja da li su ovi požari jačine nekoliko atomskih bombi, to je posao naučnika, ali mogu da kažem da sa aspekta taktike dobijamo informacije da pojedine požarne linije dostižu više stotina kilometara, čak i do 160 kilometara. Da građani steknu predstavu, to je otprilike razdaljina od Beograda do Loznice. To najbolje govori sa kakvim se razmerama suočavaju vatrogasci - rekao je.

Dodao je da je sada najvažnije zaštititi ljude.

- Najpre se određuju prioriteti. Ljudi moraju biti evakuisani i bezbedni, zatim se štite kuće i infrastruktura, a tek potom se prelazi na druge zadatke. Naš tim će biti deo tog sistema i radiće pod komandom lokalnog štaba za vanredne situacije - objasnio je.

Dramatično stanje i na Kritu

Iz Grčke se uživo uključila novinarka Ivana Apostolu, koja je prenela da je situacija na Kritu i dalje veoma ozbiljna.

- Nažalost, mislili smo da ćemo ove godine biti pošteđeni velikih požara, ali nije tako. Situacija na Kritu je i dalje veoma kritična. Evakuisano je više od 8.000 ljudi, među njima oko 2.000 turista iz mesta Agia Galini. Izgorele su kuće, poljoprivredna zemljišta i maslinjaci, a požar još nije stavljen pod kontrolu. Nažalost, u akcijama spasavanja poginula su i dvojica vatrogasaca koji su pokušali da se izvuku iz vatrogasnog vozila zahvaćenog vatrom. To su zaista veoma teške vesti - rekla je Apostolu.

Govoreći o uzrocima požara, navela je da prve procene ponovo ukazuju na ljudski faktor.

- Prema istraživanjima, u devet od deset slučajeva požar izazove čovek. Za ove požare istraga još traje, ali Grčka je znatno pooštrila kazne. Danas su propisane visoke novčane i zatvorske kazne koje se izriču po ubrzanom postupku. Država se oslanja na tri principa - prevenciju, nadzor i brzu intervenciju. Samo tokom prvih dvadeset dana jula uhapšeno je više od dvadeset osoba zbog izazivanja požara, što pokazuje koliko ozbiljno pristupaju ovom problemu - rekla je ona.

Foto: Kurir Televizija

Apel građanima Srbije

Milenković je iskoristio priliku da uputi saučešće porodicama stradalih vatrogasaca u Grčkoj.

- U ime svih pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova izražavam iskreno saučešće porodicama nastradalih kolega. To je za nas velika tuga, bez obzira iz kog dela sveta dolaze. Nadam se da više nigde u Evropi nećemo slušati ovakve vesti - rekao je.

Govoreći o situaciji u Srbiji, upozorio je da predstojeći vikend nosi povećan rizik od požara.

- Naša praksa pokazuje da upravo vikendom raste broj požara na otvorenom prostoru. Građani odlaze u prirodu, u šume i na izletišta i zato još jednom apelujemo - nemojte koristiti otvoreni plamen. Nemojte spaljivati strne useve, biljne ostatke ili smeće. Nemojte ložiti vatru ni u šumi, ni na udaljenosti manjoj od 200 metara od ruba šume. Koristite samo mesta koja su za to predviđena, a u narednim danima bilo bi najbolje da i to potpuno izbegnete - upozorio je.

On je naglasio da su sve službe u punoj pripravnosti.

- Već od 1. jula intenzivno obilazimo najugroženija područja, koristimo bespilotne letelice kako bismo što ranije otkrili požare i eventualne počinioce. Pojačan nadzor sprovodi se u Topličkom, Borskom, Pčinjskom, Jablaničkom i Pirotskom okrugu, ali ne zanemarujemo ni zapadni i severni deo Srbije. Imali smo već slučaj u Negotinu gde je pomoću drona otkriven čovek koji je izazvao požar i protiv njega je pokrenut postupak. Nadam se da ćemo ostati na prevenciji, ali ako bude potrebno, biće primenjene i represivne mere, uključujući prekršajne i krivične prijave - rekao je Milenković.

Na kraju je uputio još jedan apel svim građanima.

- Ako primetite požar na otvorenom prostoru, odmah pozovite broj 193. Ta prva dojava za nas je presudna, jer nam omogućava da reagujemo dok se požar još nije razbuktao. Svi resursi su u punoj pripravnosti - vatrogasci, helikopterska jedinica, dobrovoljna vatrogasna društva i jedinice civilne zaštite. Građani ne treba da brinu, ali nam mogu pomoći tako što će biti odgovorni. Dovoljna je jedna varnica da nastane katastrofa kakvu danas gledamo širom Evrope - poručio je Milenković.

04:42 VATRENI PAKAO GUTA EVROPU, SRPSKI VATROGASCI NA PRVOJ LINIJI! Milenković: "Ovakve požare smo do sada gledali samo u knjigama" Izvor: Kurir televizija

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