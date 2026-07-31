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Pacifička ostrvska država Nauru zvanično je promenila ime u Republika Naero, vraćajući se svom tradicionalnom imenu, u potezu za koji vlada kaže da ima za cilj jačanje nacionalnog identiteta i očuvanje kulturnog nasleđa.

Parlament Naurua je u maju usvojio ustavni amandman kojom se menja ime zemlje i prvobitno je planirao da održi nacionalni referendum. Međutim, predsednik Dejvid Adeang je juče na društvenim mrežama objavio da je referendum otkazan.

- Odluka da se ne održi referendum doneta je nakon pažljivog razmatranja činjenice da Naero nije novo ime koje još nije prihvaćeno među građanima. To je već identitet našeg naroda, nalazi se na nacionalnom simbolu, koristi se u svakodnevnom govoru zajednice i, što je najvažnije, dozvoljeno je Ustavom - napisao je Adeang.

Skraćeno ime zemlje biće Naero, dok će se njeni građani nazivati dei-Naero.

Evropljanima bilo teško da izgovore ime

Evropski kolonizatori su preimenovali zemlju u Nauru jer im je njeno originalno ime, Naero, bilo teško izgovorljivo. Ostrvska nacija sa oko 12.000 stanovnika je treća najmanja zemlja na svetu, posle Vatikana i Monaka.

Adeang je naglasio da odluka nije politička, već pitanje identiteta, nasleđa i "očuvanja nasleđa naših predaka i jačanja budućnosti naše dece". Vlada je zvanično obavestila međunarodne organizacije i druge zemlje o promeni imena, a proces prelaska na novo ime je već u toku.