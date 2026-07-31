Slušaj vest

Volodimir Zelenski je poslednjih meseci više puta saopštio da Kremlj ove jeseni, nakon izbora za Državnu dumu, planira da objavi novi talas mobilizacije u Rusiji i pošalje još pola miliona ljudi na front!

Zvanično, Moskva redovno negira takve planove, tvrdeći da se čak i po sadašnjem sistemu regrutovanja vojnika po ugovoru, vojska popunjava u potrebnom obimu. Takođe, izjave Kijeva naziva pokušajem unutrašnje destabilizacije u Rusiji.

Mobilizacija je zaista nepopularna u ruskom društvu, a opterećuje i ekonomiju, što bi "iščupalo" još nekoliko stotina hiljada ljudi iz redova sve manje radne snage.

Ruska vojska Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije

Iz tih razloga, Kremlj nije najavljivao nove talase mobilizacije od jeseni 2022. godine, ograničavajući se na regrutovanje vojnika po ugovoru. Da li će ih ovog puta objaviti zavisi direktno od stvarnog odnosa gubitaka i priliva novih vojnika po ugovoru. Ove brojke su nepoznate.

Ali šta se dešava ako Rusija objavi mobilizaciju, a to ne dovede do ozbiljnih unutrašnjih previranja, kako se mnogi u Kijevu nadaju, i stotine hiljada dodatnih ruskih vojnika završi na frontu? Kako će to promeniti vojnu situaciju?

Široko je rasprostranjeno verovanje da regrutovanje čak i pola miliona ili čak milion vojnika neće fundamentalno promeniti situaciju, jer dronovi koje Ukrajina trenutno proizvodi u ogromnim brojevima mogu uništavati pojačanja, a tempo ruskog napredovanja se neće značajno povećati, piše ukrajinski portal Strana.

Ova teza se može delimično prihvatiti: pod trenutnim uslovima, dominacija bespilotnih letelica u vazduhu otežava izvođenje ofanzivnih operacija sa bilo kojim brojem vojnika. Međutim, mobilizacija u Rusiji bi i dalje mogla imati značajan uticaj na rat, ali na drugačiji način.

Vladimir Putin Foto: PAVEL BYRKIN/SPUTNIK/KREMLIN POOL/SPUTNIK POOL

U onim delovima fronta gde su borbe već aktivne, malo je verovatno da će uticaj mobilizacije biti odmah primetan zbog faktora "zida dronova" i mrtvih zona koje su se formirale.

Međutim, veliko pojačanje vojske omogućiće Rusiji da otvori novi front gde je linija kontakta trenutno relativno mirna. Pre svega, ovo se tiče ukrajinsko-ruske granice u oblastima Brjanska, Sumija i Černigova. Zelenski je nedavno izjavio da postoji takva pretnja.

U ovom slučaju, ukrajinske oružane snage će morati da preraspodele velike rezerve tamo, iako im već nedostaje ljudstva. To bi rasteglo ukrajinske snage, što bi potencijalno dovelo do značajnog smanjenja fronta u drugim oblastima.

Mobilizacija bi omogućila Rusima da brzo popune svoje snage bespilotnih letelica, što bi dodatno zakomplikovalo situaciju za ukrajinske oružane snage.

Mobilizacija bi omogućila većem broju posada protivvazdušne odbrane da pokriju logistiku u bliskim i srednjim pozadinskim oblastima i važne objekte u dalekoj pozadini, čime će se ublažiti šteta od ukrajinskih udara.

Ruska vojska Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije

Mobilizacija će omogućiti Rusima da stvore duboko ešelonirani odbrambeni sistem duž cele linije fronta i formiraju značajne rezerve. Ovo, zajedno sa pojačanjem snaga bespilotnih letelica, učiniće sve planove koje su ukrajinske oružane snage imale za ofanzivu velikih razmera, ako su ih uopšte imale, praktično nemogućim za sprovođenje. To znači da će Rusija imati dovoljno ljudstva da nastavi rat iscrpljivanja u narednih godinu ili dve, ili čak i duže (u zavisnosti od toga koliko ljudi bude mobilisano).

Zelenski je već izjavio da je, s obzirom na moguću mobilizaciju u Rusiji, glavni zadatak sa kojim se suočava ukrajinska komanda takođe intenziviranje mobilizacije.

Neki komentatori su ranije sugerisali da će, u slučaju ruske mobilizacije, Ukrajina sniziti starosnu granicu za regrutaciju, što Kijevu već dugo sugerišu zapadni partneri. Neki govore o smanjenju sa 25 na 23, drugi čak na 18. Da li će se ova predviđanja ostvariti ili će vlasti pronaći drugi način da ubrzaju popunjavanje vojske (na primer, smanjenjem broja rezervnih trupa) ostaje da se vidi. Ali je više nego verovatno da će jedan od odgovora Kijeva na mobilizaciju u Rusiji, ukoliko počne, biti dalje pooštravanje mobilizacije u Ukrajini.