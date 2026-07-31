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U Pakistanuje u toku velika spasilačka akcija nakon što je lavina pogodila planinu Brod Pik, a među nestalima je i jedan od najpoznatijih svetskih alpinista, Nirmal Purđa, saopštio je Alpski klub Pakistana.

Spasilačke ekipe na zemlji i iz helikoptera pretražuju planinski venac Karakorumu potrazi za desetoro penjača, među kojima je i jedan američki državljanin. Veruje se da su se nalazili na Brod Piku, visokom 8.047 metara, kada ih je oko podneva u četvrtak pogodila lavina.

Predsednik Alpskog kluba Pakistana Irfan Aršad Kan izjavio je da su spasilačke ekipe do sada pronašle četiri tela, ali da njihov identitet još nije utvrđen.

Nirmal Purja, nestali alpinista Foto: Malte Ossowski/SVEN SIMON / imago stock&people / Profimedia

U grupi penjači iz više zemalja

Pored 43-godišnjeg Purđe i Amerikanke Malori Gajs, u ekspediciji su bili i alpinisti iz Omana, Pakistana i Nepala, saopštio je Alpski klub. Od trenutka kada je lavina pogodila planinu, niko od članova ekspedicije nije uspostavio kontakt.

Generalni sekretar Alpskog kluba Ajaz Ahmed Šigri rekao je da GPS uređaji i dalje pokazuju lokaciju četvoro penjača. Vremenski uslovi u petak ujutru bili su povoljni, a prognoze najavljuju vedro vreme tokom vikenda, što bi moglo da olakša potragu.

Čovek koji je ispisao istoriju alpinizma

Nirmal Purđa, poznat i pod nadimkom "Nims", ušao je u istoriju 2019. godine kada je za nešto više od šest meseci osvojio svih 14 planinskih vrhova viših od 8.000 metara.

Njegov podvig prikazan je u uspešnom Netfliksovom dokumentarcu "14 Peaks: Nothing Is Impossible".

Purđa je prethodno 16 godina služio u britanskoj vojsci, prvo u Brigadi Gurki, a zatim u elitnoj jedinici Kraljevske mornarice - Special Boat Service.

Od Everesta do svetskih rekorda

Njegova alpinistička karijera počela je 2012. godine kada je stigao do baznog kampa Mont Everesta. Kako navodi fondacija Nimsdai, koja pomaže planinskim zajednicama u Nepalu, upravo je to iskustvo probudilo njegovu strast prema planinama.

Portparol fondacije izjavio je za CNN da su u stalnom kontaktu sa nadležnim službama i da je njihov "prioritet bezbednost i dobrobit svih uključenih". Purđa je ranije rekao da je vrlo brzo postao "zavisan od penjanja".

Godine 2018. odlikovan je titulom Člana Reda Britanske imperije (MBE) za vojnu službu i dostignuća u alpinizmu.

Rekord koji je oborio svet

Purđa je u aprilu 2019. započeo svoj istorijski pohod na svih 14 najviših vrhova sveta, a završio ga je svega 189 dana kasnije, u oktobru iste godine. Time je za više od sedam godina nadmašio prethodni rekord Južnokorejca Kima Čang Hoa iz 2013.

Tokom brojnih ekspedicija Purđa i njegov tim izveli su i više rizičnih spasilačkih akcija, često rizikujući sopstvene živote.

Za CNN je svoj rekord opisao kao "izuzetno, neverovatno iskustvo", uprkos tome što mu je tokom uspona na Lotse, četvrti najviši vrh sveta, ukradena boca sa kiseonikom.

Njegov rekord nadmašili su 2023. godine Norvežanka Kristin Harila i Nepalac Tendžin Šerpa, koji su svih 14 vrhova osvojili za tri meseca i jedan dan. Godine 2024. Purđa je postao i najbrža osoba koja je svih 14 vrhova viših od 8.000 metara osvojila bez dodatnog kiseonika.

Skrenuo pažnju na gužve na Everestu

Purđa je širom sveta postao poznat i po fotografiji ogromne kolone alpinista ispod vrha Mont Everesta, koju je objavio 2019. godine. Ta fotografija izazvala je veliku pažnju javnosti i podstakla vlasti Nepala da pripreme nova pravila za organizaciju uspona.

Brod Pik - opasan i nepredvidiv

Brod Pik je dvanaesti najviši vrh na svetu. Iako se smatra tehnički nešto manje zahtevnim od obližnjeg K2, poznat je po izuzetno surovim i nepredvidivim vremenskim uslovima. Na toj planini su 2013. godine poginula trojica iranskih alpinista tokom silaska sa vrha.

Najveća planinarska tragedija u modernoj istoriji Pakistana dogodila se 2008. godine, kada je lavina na K2 usmrtila 11 penjača.

Planirao istorijski podvig

Posle uspona na Brod Pik, Purđa je planirao da se popne i na Čo Oju, šesti najviši vrh sveta na Himalajima, kako bi postao prvi čovek u istoriji koji je dva puta osvojio svih 14 vrhova viših od 8.000 metara.