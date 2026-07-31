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Na društvenim mrežama i u medijima intenzivno se širi video snimak koji navodno prikazuje pripadnike marokanske Kraljevske žandarmerije kako mirno stoje dok iz kamiona u blizini španske enklave Seuta iskaču grupe mladića.

Snimak je povezan sa masovnim upadom migranata u Seutu, kada su hiljade ljudi, uglavnom mladih Marokanaca, prešle granicu plivajući i preskačući ograde.

Prema španskim medijima i zvaničnim izvorima, gotovo 50.000 migranata je ušlo u Seutu. Španska vlada je mobilisala vojsku kako bi pojačala Civilnu gardu na terenu zbog nove krize, a broj ljudi poginulih pri pokušaju prelaska granice porastao je na 19.

Španski premijer Pedro Sančez trebalo bi danas da poseti enklavu kako bi se lično uverio u situaciju na terenu.

Video, koji je objavio lokalni medij Tetuan Post, prikazuje kamion sa otvorenom prikolicom punom mladića kako iskaču i trče, dok u blizini stoji uniformisani pripadnik marokanskih snaga bezbednosti. Kritičari kažu da snimak sugeriše pasivnost ili čak tolerisanje organizovanog priliva ljudi na špansku granicu.

Za sada nije tačno sigurno kada i gde je nastao snimak, zbog čega je neophodno uzeti ga sa rezervom.

U komentarima na društvenim mrežama i među nekim analitičarima, odmah su se pojavile i teorije zavere i šira geopolitička tumačenja događaja. Neki komentatori povezuju događaj sa odnosima između Maroka i Izraela, koji su normalizovani u okviru Abrahamskih sporazuma zaključenih tokom Trampove administracije, tvrdeći da Maroko, kao saveznik Izraela i njegovih zapadnih partnera, može da koristi migracioni pritisak kao instrument političke moći.

1/8 Vidi galeriju Upad hiljada migranata iz Maroka u špansku enklavu i vojska na ulicama Seute Foto: Antonio Sempere/AP

Postoje i tvrdnje da je reč o koordinisanoj operaciji usmerenoj na špansku vladu, čija se migraciona politika i nedavno približavanje Alžiru često kritikuju na desnoj strani političkog spektra i u međunarodnim krugovima.

S druge strane, analitičari uglavnom nude druge, konkretnije moguće uzroke. Među njima se ističe moguća marokanska reakcija na poboljšanje špansko-alžirskih odnosa nakon Sančezove posete Alžiru, kao i nedavna odluka španskog Vrhovnog suda koja otežava hitno vraćanje migranata koji su stigli morem.

1/8 Vidi galeriju Seuta - Migranti se probijaju u španski gradiš na severu Afrike Foto: Marcos Moreno / Zuma Press / Profimedia

Ipak je najverovatnije, kako su ukazali analitičari, da je upravo marokanska žandarmerija, čiji se pripadnik vidi na snimku, zaustavila kamion iz kog iskaču migranti, a ne da je u pitanju bilo kakva zavera.

Prema Gugl AI alatima za fakt-čekovanje, na dužem snimku se vidi da je upravo žandarmerija zaustavila kamion sa snimka koji je postao viralan.

Zvanični marokanski odgovori na konkretne snimke još uvek nisu detaljno poznati, dok španske vlasti ističu da sarađuju sa Rabatom u borbi protiv ilegalnih prelazaka.

Situacija u Seuti ostaje izuzetno napeta. Lokalne vlasti upozoravaju na preopterećenost prihvatnih centara, a zvanični Madrid najavljuje hitne mere za što bržu stabilizaciju situacije.