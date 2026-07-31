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Posle nesreće, devojčica je odmah reanimirana, a potom je helikopterom prevezena u bolnicu. Kako je saopštila policija iz Rozenhajma, dete je preminulo u bolnici.

Prema navodima policije, devojčica je u četvrtak popodne upala u bazen koji se nalazi na privatnom posedu. Njena majka je odmah započela reanimaciju, nakon čega je pokušaje oživljavanja nastavio tim hitne pomoći. Uzrok ove nesreće za sada nije poznat.