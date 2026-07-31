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Oko stotinu pripadnika pešadije juče je napustilo vojnu bazu Sde Teiman na jugu Izraelai za sobom ostavilo oružje, nakon što je komandant njihovog bataljona uklonio ukrasne natpise koje su postavili, saopštile su Izraelske odbrambene snage (IDF).

- Masovno napuštanje baze pripadnika bataljona Tzabar iz brigade Givatipredmet je istrage i njime se bave komandanti - navodi IDF.

- Ovo je incident koji nije u skladu sa vrednostima IDF-a i onim što se očekuje od njegovih vojnika - saopštila je izraelska vojska.

Prema vojnim izvorima, većina vojnika se kasnije vratila u bazu.

Vojnici uz psovke napustili bazu

Na snimcima objavljenim na internetu vidi se kako vojnici napuštaju bazu uz povike i psovke upućene oficirima. Na drugim snimcima prikazana je gomila oružja ostavljenog u bazi, kao i polomljeni ukrasni natpisi, među kojima je bio i jedan sa motivom pakla i natpisom "Kraljevstvo đavola".

Tvrde da su natpisi deo tradicije

Vojnici tvrde da su natpisi bili "deo tradicije njihove čete". Vojska, međutim, navodi da su sadržali poruke kojima su ponižavani novi regruti. Pešadijske jedinice IDF-a i ranije su bile povezivane sa ponižavanjem novih vojnika, kao i sa masovnim napuštanjem dužnosti zbog navodnog zlostavljanja od strane komandanata.

Komandant dao ultimatum

Komandant vojnika iz brigade Givati dao im je rok da se juče do 16 časova vrate u bazu Sde Teiman ili će biti kažnjeni. U poruci upućenoj vojnicima naveo je da će imena svih koji se ne vrate biti prosleđena Vojnoj policiji.

- Tačno u 16 časova biće provereno ko je ostao ili se vratio u četu. Svako ko se do tada ne vrati odmah će biti proglašen samovoljno odsutnim - navodi se u poruci.

- Do večeri se većina vojnika vratila u bazu, osim jednog voda, odnosno oko 30 vojnika - saopštio je IDF.

Vojska je dodala da će vojnicima koji su predvodili napuštanje baze suditi komandant brigade, pukovnik Netanel Šamaka. Pripadnici voda koji se nisu vratili biće proglašeni samovoljno odsutnima, a njihov slučaj preuzeće Vojna policija.

Pukovnik: Nema mesta narušavanju discipline

IDFje takođe saopštio da podržava odluku komandanta bataljona koji je uklonio ukrasne natpise koje su vojnici postavili.

U međuvremenu su pukovnik Šamaka i njegov pretpostavljeni, komandant 162. divizije, brigadni general Sagiv Dahan, stigli u bazu Sde Teiman kako bi razgovarali sa vojnicima o incidentu.

1/17 Vidi galeriju Izraelska vojska i Hezbolah Foto: Majdi Mohammed/AP, ATEF SAFADI/EPA

U poruci vojnicima Šamaka je napisao: