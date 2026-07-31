Slušaj vest

Finska ministarka unutrašnjih poslova Mari Rantanen izrazila je danas podršku predlogu italijanske premijerke Đorđe Meloni da se Španija isključi iz Šengenskog prostora zbog migrantske krize u španskoj enklavi Seuta.

- Španija je potpuno propustila da zaštiti spoljne granice Šengenskog prostora od ilegalnih migracija. Ovo ne može da se nastavi. Sve evropske zemlje moraju da podrže predlog Melonijeve. Zemlje koje ne ispune svoju obavezu da zaštite svoje spoljne granice ne mogu da budu članice Šengena - napisala je Rantanen na društvenoj mreži Iks.

Predlog o mogućem isključenju Španije usledio je nakon masovnog priliva migranata u Seutu iz Maroka, tokom kojeg je, prema španskim procenama, oko 49.000 ljudi prešlo granicu za 24 sata.

Francuski ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez rekao je da će zemlja pojačati kontrole na granici sa Španijom nakon velikog priliva migranata u špansku enklavu Seuta iz Maroka.

Nunjez je rekao da će danas ponovo razgovarati sa svojim španskim kolegom o situaciji u Seuti, nakon što je tokom noći između četvrtka i petka zabeležen veliki broj prelazaka granice između Maroka i španske enklave, preneo je "Figaro".

1/8 Vidi galeriju Seuta - Migranti se probijaju u španski gradiš na severu Afrike Foto: Marcos Moreno / Zuma Press / Profimedia

Ministar spoljnih poslova Holandije Tom Berendsen rekao je da ta zemlja računa na to da će Španija da preduzme sve što je potrebno kako bi zaštitila spoljne granice Evropske unije, kao i da će Maroko da preduzme neophodne mere sa svoje strane.