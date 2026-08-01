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Američki saveznici trenutno ne pokazuju spremnost da pruže SAD direktnu vojnu pomoć u sukobu sa Iranom, objavio je Politiko pozivajući se na diplomatske izvore.

- Mnogi američki saveznici širom sveta sve su opušteniji čekajući kraj rata u Iranu, čak i dok Trampova administracija tvrdi da je njihova pomoć potrebna da bi se okončao sukob koji brzo izmiče kontroli - navodi se u članku.

- Evropski i azijski diplomati rekli su da njihove zemlje nisu spremne da rizikuju bezbednost svojih građana dok se Vašington i Teheran ne dogovore da prestanu da pucaju jedni na druge - istakao je Politiko.

U članku se navodi da su "tradicionalni američki partneri oprezni prema bilo kakvoj direktnoj podršci dok ne dobiju uveravanja o trajnom prekidu vatre - ili druga obećanja" od Vašingtona.

Jedan od izvora lista, evropski diplomata, napomenuo je da bi njegova zemlja aktivnije podržavala SAD u sukobu sa Iranom ako bi SAD pristale da ojačaju svoje vojno prisustvo u baltičkim državama.

U međuvremenu, jedan ukrajinski zvaničnik je za Politiko rekao da je Kijev spreman da Vašingtonu i njegovim saveznicima na Bliskom istoku pruži tehnologiju za suzbijanje dronova, "posebno ako Kijev zauzvrat dobije oružje".