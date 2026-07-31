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Avion kompanije Jurovings Erbas A320, na putu za Beč, udario je grom ubrzo nakon poletanja iz Štutgarta, a letelica, u kojoj je bilo 106 putnika, potom se vratila u Štutgart iz predostrožnosti, saopštila je ta avio-kompanija.

Prema navodima kompanije Jurovings, incident se dogodio protekle noći, a avion je sleteo na aerodrom u Štutgartu oko 40 minuta nakon poletanja, prenosi "Bild".

Jurovings je naglasio da bezbednost leta ni u jednom trenutku nije bila ugrožena, ali da su avion nakon sletanja tehničari temeljno pregledali, a putnici su prebačeni na druge letove.