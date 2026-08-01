Slušaj vest

Rat u Ukrajini odavno je postao "rat dronova", a nova tehnologija upravljanja bespilotnim letelicama putem optičkih vlakana stvorila je do sada neviđen ekološki problem. Hiljade kilometara tankih kablova ostaju razvučeni po šumama, poljima i naseljima duž linije fronta, gde predstavljaju smrtonosnu zamku za životinje i potencijalni izvor dugotrajnog zagađenja.

Najdrastičniji primer je Serebrjanska šuma na granici Luganske i Donjecke oblasti, nekada poznata kao "pluća Donbasa", a danas spaljena i prekrivena srebrnastim nitima optičkih vlakana koje podsećaju na ogromnu paukovu mrežu.

Niti optičkih vlakana podsećaju na paukovu mrežu Foto: Not supplied / WillWest News / Profimedia

Dronovi promenili tok rata

Za razliku od radio-upravljanih letelica, dronovi povezani optičkim kablom gotovo su imuni na elektronsko ometanje, pa mogu bez prekida da prenose sliku i primaju komande. Zbog toga su postali jedno od najefikasnijih oružja na ratištu.

Masovnu upotrebu ovih dronova Rusijaje započela krajem 2024. godine, dok je i Ukrajina u međuvremenu značajno povećala proizvodnju, pa stručnjaci procenjuju da su obe strane dostigle gotovo isti nivo njihove upotrebe.

Na ratištu se nakupilo između 4.000 i 13.000 tona optičkih vlakana Foto: Viacheslav Madiievskyi/UK / Sipa Press / Profimedia

Hiljade tona otpada na frontu

Ukrajinski istraživači procenjuju da se tokom 2024. i 2025. godine na ratištu nakupilo između 4.000 i 13.000 tona optičkih vlakana. Problem predstavlja činjenica da se kablovi sastoje od pleksiglasa i fluoropolimera poznatih kao PFAS, takozvanih "večnih hemikalija", koje se u prirodi razgrađuju stotinama, pa i hiljadama godina.

Stručnjaci upozoravaju da će se pod uticajem sunca, vetra i mraza vlakna postepeno pretvarati u mikroplastiku koja će dospeti u zemljište, vodu i lanac ishrane, od insekata i riba do ptica, životinja i ljudi.

Rat dronovima Foto: SOPA Images / Sipa USA / Profimedia

Opasnost za životinje i poljoprivredu

Providne niti već predstavljaju ozbiljnu opasnost za divlje životinje. Na frontu su zabeleženi slučajevi sova i jastrebova koji su ostali zarobljeni među kablovima, dok ekolozi upozoravaju da bi to moglo da poremeti migracije ptica i funkcionisanje čitavih ekosistema.

Dodatnu pretnju predstavljaju litijumske baterije iz uništenih dronova koje, zajedno sa metalima poput nikla, kobalta i mangana, zagađuju zemljište i mogu dugoročno da ugroze poljoprivredu.

1/4 Vidi galeriju Niti optičkih vlakana prekrili "pluća Donbasa" u Ukrajini Foto: Francisco Richart/SOPA Images / Shutterstock Editorial / Profimedia, Not supplied / WillWest News / Profimedia, Viacheslav Madiievskyi/UK / Sipa Press / Profimedia

Posledice koje će trajati decenijama

Stručnjaci smatraju da bi optička vlakna mogla relativno lako da budu uklonjena jedino ako se rat uskoro završi i kablovi budu prikupljeni pre nego što se raspadnu na sitne čestice. U suprotnom, njihovo uklanjanje biće gotovo nemoguće.