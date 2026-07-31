Prema rečima zaposlenog u kafani, dete je bilo sa roditeljima i u vreme napada se igralo sa drugom decom u dvorištu , kada je šakal dotrčao i napao je.

- Šakal je zgrabio dete, ujedao je za vrat, lice i leđa... Dete je bilo sa roditeljima, jeli su i bilo je i druge dece. Hitna pomoć je došla i odvezla dete. Šakal kruži po Polihniju i mora da je došao sa Meteora, nešto se mora preduzeti. U tom trenutku bilo je mnogo dece koja su se igrala zajedno. Ovo je prvi put da se ovakav incident dogodio - rekla je ona.