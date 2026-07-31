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Stravična nesreća potresla je Alžir nakon što je autobus pun putnika sleteo u provaliju u provinciji Bumerdes, na severu zemlje. U udesu je poginulo najmanje 25 osoba, dok su još 44 povređene, saopštila je Civilna zaštita.

Do tragedije je došlo na regionalnom putu RN24, kada je autobus koji je saobraćao iz Setifa, prema prvim informacijama, proklizao i izgubio kontrolu, nakon čega je sleteo u provaliju. Uzrok nesreće za sada nije poznat, a nadležni organi će utvrditi sve okolnosti koje su dovele do tragedije.

Spasilačke ekipe odmah su upućene na mesto nesreće, gde je angažovan veliki broj ljudi i opreme. Civilna zaštita je navela da je u akciji učestvovalo 11 vozila Hitne pomoći, dok su pripadnici službi za spasavanje radili na izvlačenju povređenih i stradalih i tokom ranih popodnevnih sati.

Među povređenima se nalaze osobe kojima je bila potrebna hitna medicinska pomoć, a detalji o njihovom zdravstvenom stanju za sada nisu saopšteni.

Mesto nesreće obišao je i premijer Alžira Sifi Grib, koji se upoznao sa tokom spasilačke akcije i situacijom na terenu.

Istraga o uzrocima nesreće je u toku.