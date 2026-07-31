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Više od 60.000 migranata ušlo je u špansku severnoafričku enklavu Seutuiz Maroka, saopštio je gradonačelnik autonomnog grada Huan Vivas, dok je španski premijer Pedro Sančez posetio područje i osudio ono što je nazvao "napadom" na teritorijalni integritet Španije.

Sančez je u Seutu stigao helikopterom u atmosferi velikih tenzija, uz negodovanje i uvrede dela lokalnog stanovništva. Tom prilikom obećao je da će vlada preduzeti sve neophodne mere kako bi zaštitila građane i bezbednost enklave.

1/11 Vidi galeriju Najezda migranata iz Maroka u špansku Seutu Foto: STR/AP, Antonio Sempere/AP, MOHAMED SIALI/EFE, Reduan Dris/EFE, Reduan Dris/EFE

Vojska, dronovi i ronioci stižu u Seutu

Sančez je najavio da će u Seutu biti raspoređeni vojnici, osam ronilaca, patrolni čamac i dronovi radi jačanja bezbednosti.

- Španska vlada iskoristiće sva sredstva koja su joj na raspolaganju kako bi garantovala bezbednost svojih građana - poručio je Sančez.

On je za novi migrantski talas okrivio "mreže za krijumčarenje ljudi", koje su, prema njegovim rečima, iskoristile nedavnu odluku španskog Vrhovnog suda i proširile glasine među migrantima.

"Nemoguće je izdržati ovakav pritisak"

Gradonačelnik Seute, Huan Vivas izjavio je da je od četvrtka u grad ušlo oko 60.000 ljudi, što predstavlja približno 70 odsto ukupnog broja stanovnika.

- Ovaj podatak jasno pokazuje da je nemoguće izdržati ovakav pritisak - rekao je Vivas, koji je od centralne vlade zatražio proglašenje vanrednog stanja na nacionalnom nivou.

Dodao je da su najmanje 34 osobe poginule utapanjem pokušavajući da doplivaju do Seute iz Maroka.

- U ime svih nas izražavam iskreno saučešće i duboku tugu zbog ovih žrtava - rekao je Vivas.

1/8 Vidi galeriju Seuta - Migranti se probijaju u španski gradiš na severu Afrike Foto: Marcos Moreno / Zuma Press / Profimedia

Španija najavila vraćanje migranata

Španski ministar unutrašnjih poslova Fernando Grande-Marlaska, koji je zajedno sa premijerom posetio Seutu, izjavio je da će Madrid i Rabat što pre organizovati vraćanje svih migranata koji su ilegalno ušli u enklavu.

Istovremeno, marokanska policija saopštila je da je u gradu Fnidek uhapsila oko 30 mladih ljudi koji su pokušavali da se domognu španske teritorije.

1/6 Vidi galeriju Pedro Sančez, premijer Španije Foto: J. J. Guillen/EFE, EPA-EFE/Chema Moya, Profimedia

Francuska pojačava kontrolu granice

Francuski predsednik Emanuel Makron naložio je ministru unutrašnjih poslova da pojača kontrole na granici sa Španijom.

Pariz je saopštio da je spreman da pruži svu neophodnu pomoć španskim vlastima, uključujući i podršku evropske agencije Fronteks, zadužene za zaštitu spoljašnjih granica Evropske unije.

1/8 Vidi galeriju Upad hiljada migranata iz Maroka u špansku enklavu i vojska na ulicama Seute Foto: Antonio Sempere/AP

Odluka suda podstakla novi talas

Prema rečima španskog ministra teritorijalne politike Anhela Viktora Toresa, nedavna odluka Vrhovnog suda Španije zabranjuje automatsko vraćanje migranata koji morem stignu do Seute ili Melilje, što je, prema oceni vlasti, podstaklo novi migrantski talas.

Ovo je najveći priliv migranata još od migrantske krize iz maja 2021. godine, kada je više od 10.000 ljudi za samo dva dana prešlo granicu između Maroka i španskih enklava u severnoj Africi.

1/2 Vidi galeriju Francuska Pariz Dan pada Bastilje vojna parada Emanuel Makron Foto: Ludovic MARIN / AFP / Profimedia

Spor Španije i Maroka u pozadini krize

Nova migrantska kriza dolazi u trenutku pogoršanih odnosa između Španije i Maroka nakon posete Pedra Sančeza Alžiru 20. jula.

U središtu spora nalazi se pitanje Zapadne Sahare, teritorije koju najvećim delom kontroliše Maroko, dok pravo na nju polaže i pokret Polisario, koji ima podršku Alžira. Španska uloga u ovom dugogodišnjem sporu dodatno je zaoštrila odnose između Madrida i Rabata.

Italija traži suspenziju Španije iz Šengena

Najglasnija pri tom stavu bila je italijanska premijerka Đorđa Meloni, koja je poručila da bi, ukoliko se migrantski talas ne zaustavi, Italija mogla da podrži suspenziju Španije iz šengenskog prostora.

Ona je ocenila da slike iz Seute pokazuju da "nekontrolisana ilegalna imigracija predstavlja konkretnu pretnju bezbednosti evropskih granica“ i najavila mogućnost vanrednih mera radi zaštite granica.

Sličan stav izneo je i italijanski ministar spoljnih poslova Antonio Tajani, koji je izjavio da podržava zatvaranje šengenskog prostora za Španiju zbog, kako je rekao, "neregularne i nekontrolisane imigracije".

1/9 Vidi galeriju Italijanska premijerka Đorđa Meloni i francuski predsednik Emanuel Makron na samitu G7 u Kanadi Foto: FILIPPO ATTILI/CHIGI PALACE PRES/CHIGI PALACE PRESS OFFICE, LUDOVIC MARIN / POOL/AFP POOL

Finska podržala stav Italije povodom izbacivanja Španije iz Šengena

Finska ministarka unutrašnjih poslova Mari Rantanen optužila je Španiju da nije uspela da zaštiti granicu u Seuti, španskoj autonomnoj enklavi na severnoj obali Afrike.

Rantanen, članica stranke Finci, u objavi na društvenoj mreži X navela je da je Španija "u potpunosti podbacila u zaštiti spoljne granice šengenskog prostora od ilegalnih ulazaka".