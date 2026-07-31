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Premijer Španije Pedro Sančez stigao je u Seutu, nakon što je u ovu špansku enklavu na obali severne Afrike upalo gotovo 60.000 migranata.

U svom obraćanju iz Seute, Sančez je rekao kako ovaj događaj predstavlja kršenje teritorijalnog integriteta Španije.

- Razumemo tešku situaciju koju proživljavate. Cela Španija je uz vas. Španska vlada će iskoristiti sve državne resurse kako bi garantovala sigurnost građana Seute i autonomnog grada Seute - rekao je Sančez stanovnicima ove enklave.

Sančez kaže da je ovo neviđena situacija i podseća na ono što se dogodilo 2021. godine.

- Ono što se dogodilo juče prekida obrazac koji smo viđali u migracijskim tokovima. To je situacija bez presedana - istakao je premijer.

Premijer Španije također je osudio mafiju koja trguje ljudima te je branio špansku migracijsku politiku.