ŠPANSKI PREMIJER STIGAO U SEUTU: Jake vojne snage svuda u enklavi, evo kome je zapretio nakon PRODORA MIGRANATA - Ovo je situacija BEZ PRESEDANA (VIDEO)
Premijer Španije Pedro Sančez stigao je u Seutu, nakon što je u ovu špansku enklavu na obali severne Afrike upalo gotovo 60.000 migranata.
U svom obraćanju iz Seute, Sančez je rekao kako ovaj događaj predstavlja kršenje teritorijalnog integriteta Španije.
- Razumemo tešku situaciju koju proživljavate. Cela Španija je uz vas. Španska vlada će iskoristiti sve državne resurse kako bi garantovala sigurnost građana Seute i autonomnog grada Seute - rekao je Sančez stanovnicima ove enklave.
Sančez kaže da je ovo neviđena situacija i podseća na ono što se dogodilo 2021. godine.
- Ono što se dogodilo juče prekida obrazac koji smo viđali u migracijskim tokovima. To je situacija bez presedana - istakao je premijer.
Premijer Španije također je osudio mafiju koja trguje ljudima te je branio špansku migracijsku politiku.
- Migracijska politika je centralna politika. Tokom godina smo je gradili uz veliki trud, stvarajući mnoge debate i koordinaciju zemalja porekla i tranzita, kao i zaštitu granica, saradnju protiv mafije, politike integracije ili Pakt EU o migracijama i azilu - naveo je.