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Na sahrani senatora Lindsija Grejama, sve oči su bile uprte u čoveka koji je sedeo odmah iza američkog predsednika Donalda Trampa.

Njegovi neobični izrazi lica izazvali su talas spekulacija i podsmeha na društvenim mrežama, a sada je stručnjak za govor tela pokušao da objasni šta se zapravo dešavalo.

Tramp je bio na sahrani Lindsija Grejama zajedno sa potpredsednikom DŽ. D. Vensom i brojnim visokim političkim zvaničnicima, uključujući Volodimira Zelenskog i Benjamina Netanjahua.

Ali pažnju prisutnih i gledalaca Foks njuza brzo je privukao trenutak u kojem je izgledalo kao da Tramp spava, dok je neidentifikovani muškarac iza njega pravio čudne izraze lica. Na videu koji kruži društvenim mrežama, u jednom trenutku čovek iza Trampa čvrsto stiska usne i čini se da se bori da diše, pre nego što pogleda prema kameri. Kratki snimak je brzo postao viralan.

Neki su se dotakli spekulacija o Trampu i pelenama, tvrdeći da je predsednik "stalno u nevolji" i da mediji to namerno ignorišu. Neki su komentarisali da se čovek "bori za život protiv nuklearnog otpada".

Kako se spekulacije povećavaju, stručnjak za govor tela Džudi Džejms ponudila je drugačije tumačenje. U izjavi za Mirror US, ona je rekla: "Čovekov izraz lica, da budem iskrena, treba staviti u kontekst. Iako podignuta ili povučena gornja usna može biti znak gađenja, obično je prati naboran nos. Takođe bi bilo uobičajeno da se donja usna podigne zajedno sa gornjom usnom, jer nas istinsko gađenje tera da zatvorimo usta umesto da ih otvorimo."

- Kada je u pitanju samo gornja usna, može se koristiti kao gest da se pokaže neslaganje sa nečim što se govori ili radi, ali ovaj čovek nije okrenut ni prema kome niti učestvuje u bilo kakvom razgovoru. Da jeste, to bi bio više inscenirani gest nego "reakcija preživljavanja" istinskog gađenja - dodala je.

Džejmsova je primetila da se događaj odigrao u atmosferi zajedništva i gubitka.

- Ovaj čovek je izvodio niz izraza i pokreta, često se osvrćući ili skenirajući publiku i vukući jaknu ili kaiš. Njegov izraz lica ovde se menja u žaljenje ili tugu. Dakle, to bi mogao biti izraz žalosti, ali bi takođe mogao da sugeriše snažan fokus ako je bio na nekoj vrsti bezbednosne dužnosti - rekla je. Na kraju sahrane, Tramp se, izgleda, okrenuo ka čoveku da proveri gde treba da ide ili kada treba da ode, što sugeriše da je možda bio deo njegovog tima. U tom slučaju, grimase bi mogle biti znak koncentracije i usredsređenosti, zaključila je Džejmsova.