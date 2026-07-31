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Pogrebnik koji je gomilao tela mrtvaca i davao pepeo njihovih porodica koje su ožalošćene strancima danas je osuđen na 20 godina zatvora.

Pohlepni Robert Buš (48) zaradio je preko 3,5 miliona funti tokom 11-godišnje prevare koja je ciljala stotine porodica, njihove najranjivije. Prodao je nepostojeće pogrebne pakete, ponovo koristio „izgrebane i udubljene“ kovčege, pa čak i humanitarne kovčege.

Profit je imao prioritet nad ljudima i rođacima prevarenim „u gotovo industrijskim razmerama“ kako bi mogao da nastavi da živi luksuzno. Nakon petodnevnog ročišta za izricanje presude, konačno je saznao svoju sudbinu, a sudija je rekao: „Imam na umu sve one koji su na razne načine patili od zločina optuženog.“

Nastavio je: „Gospodin Buš je koristio svaku priliku tokom svog rada da se obogati... na poniženje drugih.

Osuđujući Buša na ukupno 20 godina zatvora, sudija Hilijard je rekao: „Ne sumnjam da se optuženi ponašao na tako prevarantski način zbog finansijske pohlepe.

„Nažalost, on mora imati i bešćutnu stranu koja mu je omogućila da se ponaša prema živima i mrtvima na način na koji je to činio.“

Sudija je dodao: „Okrivljeni je bio toliko zaokupljen sopstvenim bogaćenjem da se ponašao na šokantan i sraman način prema pokojnicima poverenim na njegovu brigu, a njegovo ponašanje prema njihovim živim rođacima karakterisalo je nepoštenje, obmana i bešćutnost.

Foto: Danny Lawson / PA Images / Profimedia

„Da je mogao ponovo da upotrebi kovčeg koji je neko drugi platio, učinio bi to“.

Sudija Hilijard rekao je da je Bušov prekršaj bio „uvreda javnog dostojanstva“ i „grubo kršenje poverenja“.

Krunskom sudu u Halu rečeno je kako je Buš odbacivao i napuštao tela u svom pogrebnom zavodu u gradu i ostavljao ih da trunu dok je živeo luksuzno.

Tokom prevare, Buš je sebi plaćao čak 162.000 funti godišnje i prebacivao dodatnih 52.000 funti svojoj supruzi Viki kako bi zadržao više novca od poreske uprave.

Trošio je hiljade na nakit, uživao u finoj hrani i potrošio zapanjujućih 42.000 funti na luksuzne odmore, letove i hotele.

Buš je takođe potrošio 21.000 funti na moto trke i 17.400 funti na renoviranje doma.