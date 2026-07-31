OSUĐEN MONSTRUM: Bezosećajni pogrebnik koji je gomilao trula tela i davao ožalošćenim porodicama pepeo stranaca dobio 20 godina robije!
Pogrebnik koji je gomilao tela mrtvaca i davao pepeo njihovih porodica koje su ožalošćene strancima danas je osuđen na 20 godina zatvora.
Pohlepni Robert Buš (48) zaradio je preko 3,5 miliona funti tokom 11-godišnje prevare koja je ciljala stotine porodica, njihove najranjivije. Prodao je nepostojeće pogrebne pakete, ponovo koristio „izgrebane i udubljene“ kovčege, pa čak i humanitarne kovčege.
Profit je imao prioritet nad ljudima i rođacima prevarenim „u gotovo industrijskim razmerama“ kako bi mogao da nastavi da živi luksuzno. Nakon petodnevnog ročišta za izricanje presude, konačno je saznao svoju sudbinu, a sudija je rekao: „Imam na umu sve one koji su na razne načine patili od zločina optuženog.“
Nastavio je: „Gospodin Buš je koristio svaku priliku tokom svog rada da se obogati... na poniženje drugih.
Osuđujući Buša na ukupno 20 godina zatvora, sudija Hilijard je rekao: „Ne sumnjam da se optuženi ponašao na tako prevarantski način zbog finansijske pohlepe.
„Nažalost, on mora imati i bešćutnu stranu koja mu je omogućila da se ponaša prema živima i mrtvima na način na koji je to činio.“
Sudija je dodao: „Okrivljeni je bio toliko zaokupljen sopstvenim bogaćenjem da se ponašao na šokantan i sraman način prema pokojnicima poverenim na njegovu brigu, a njegovo ponašanje prema njihovim živim rođacima karakterisalo je nepoštenje, obmana i bešćutnost.
„Da je mogao ponovo da upotrebi kovčeg koji je neko drugi platio, učinio bi to“.
Sudija Hilijard rekao je da je Bušov prekršaj bio „uvreda javnog dostojanstva“ i „grubo kršenje poverenja“.
Krunskom sudu u Halu rečeno je kako je Buš odbacivao i napuštao tela u svom pogrebnom zavodu u gradu i ostavljao ih da trunu dok je živeo luksuzno.
Tokom prevare, Buš je sebi plaćao čak 162.000 funti godišnje i prebacivao dodatnih 52.000 funti svojoj supruzi Viki kako bi zadržao više novca od poreske uprave.
Trošio je hiljade na nakit, uživao u finoj hrani i potrošio zapanjujućih 42.000 funti na luksuzne odmore, letove i hotele.
Buš je takođe potrošio 21.000 funti na moto trke i 17.400 funti na renoviranje doma.
Potrošio je dodatnih 95.000 funti između 2017. i 2024. godine na oblasti koje je sudija opisao kao „nebitne troškove“.
Prevara „nije bila spontana ili reaktivna“, već „namerni komercijalni poduhvat“ kako bi zadovoljio sopstveni nivo pohlepe. Kristin Džordžin brat, Rejmond Dagnal (64), bio je među telima koje je policija otkrila tokom racije u martu 2024. godine. Bio je tamo zapanjujućih devet meseci.
Kurir.rs/San