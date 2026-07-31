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Palestinska militantna grupa Hamas saopštila je danas da sprovođenje druge faze sporazuma o okončanju sukoba sa Izraelom, koji podrazumeva njihovo razoružanje, zavisi od pune primene prve faze tog sporazuma od strane Izraela, uključujući povlačenje njihovih trupa i prekid napada u Pojasu Gaze.

"Posvećenost okupacije zaustavljanju ubijanja je osnovni preduslov za nastavak sprovođenja i uspostavljanje vremenskog okvira za ono što je dogovoreno", naveo je Hamas u saopštenju.

Hamas je kao neophodne uslove za razoružanje naveo i ulazak njihovih predstavnika u Nacionalni komitet za upravljanje Gazom, čije osnivanje predviđa plan za mir američkog predsednika Donalda Trampa, raspoređivanje međunarodnih stabilizacionih snaga iraspuštanje milicija koje podržava Izrael.

Ova grupa je saopštila da je predaja teškog naoružanja takođe uslovljena okončanjem napada Izraela i povlačenjem iz Gaze.