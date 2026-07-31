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Predsednik Francuske Emanuel Makron zatražio je od ministra unutrašnjih poslova te zemlje Lorana Nunjeza da preduzme sve neophodne mere radi jačanja kontrole na granici sa Španijom, izjavio je izvor blizak francuskom predsedniku.

Izvor je naveo da su u toku razgovori sa španskim i marokanskim vlastima radi praćenja situacije i bolje koordinacije nadležnih službi, prenosi televizija BFM.

Predsednik Republike je, takođe, istakao da je Francuska spremna da španskim vlastima pruži svu neophodnu podršku, ukoliko one to zatraže, uključujući i pomoć preko agencije Fronteks.

"Ove mere nadovezuju se na one koje su već preduzete 2020. godine radi jačanja bezbednosti na španskoj granici: udvostručenje broja pripadnika bezbednosnih snaga na granici sa Španijom, reforma Šengenskog zakonika 2024. godine radi jačanja kontrola, zajedničke patrole i koordinisano delovanje sa španskim vlastima u borbi protiv ilegalne imigracije", naveli su izvori.

Istovremeno, predsednica krajnje desničarskog Nacionalnog okupljanja Marin Le Pen pozvala je Francusku da bez odlaganja pojača kontrole na svojim granicama, prenosi "Figaro".

"Suočena sa masovnim i koordinisanim ulascima migranata u Španiju, koje podstiče španska vlada, Francuska mora bez odlaganja da pojača kontrole na svojim granicama", napisala je ona na platformi X.

Le Pen je poručila da će 2027. godine zaustaviti "ovu ludost tako što ćemo pravo na slobodno kretanje u okviru Šengena rezervisati za državljane zemalja EU".

Ministarstvo unutrašnjih poslova Španije saopštilo je ranije danas da je, prema preliminarnim procenama, oko 49.000 migranata ušlo u Seutu morem i kopnom iz Maroka u poslednja 24 sata.

Reč je o najvećem prilivu migranata u Seutu od krize iz 2021. godine.