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Nije mnogo vremena prošlo nakon dramatičnih snimaka iz eksklave Seuta, koja pripada Španiji, a vodeći nemački tabloid Bild već je postavio pitanje: "Da li migranti iz Seute sada dolaze kod nas?".

Zamenik predsednika poslaničkog kluba vladajućih demohrišćana Ginter Krings pozvao je na hitne razgovore sa Marokom.

"Samo uz pomoć naših južnih suseda možemo sprečiti veći migrantski talas ka Evropi", rekao je on za Bild.

Špansko Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je oko 60.000 migranata poslednjih dana stiglo u Seutu. Prethodno su mediji izveštavali o znatno manjim brojkama.

Video-snimci prikazuju uglavnom mlađe muškarce koji su prelazili granicu preskačući ogradu ili plivajući do španske eksklave. Najmanje 18 osoba stradalo je tokom pokušaja ulaska na teritoriju kojom Španija upravlja već vekovima.

Među onima koji su uspeli da pređu more bilo je ljudi koji su bili vidno iscrpljeni.

Drugi su dolazak do španskog tla dočekali sa oduševljenjem, uzvikujući "živela Španija!", bacajući papuče u vazduh ili klečeći kako bi poljubili zemlju.

Kurir.rs/Bild

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