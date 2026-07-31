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Američki predsednik Donald Tramp komentarisao je migrantsku krizu u španskoj enklavi Seuta, ocenivši da su prizori koji stižu iz tog grada „strašni“ i upozorio da bi se slična situacija mogla dogoditi i u Sjedinjenim Američkim Državama.

U intervjuu za Fox News Tramp je rekao da bi Amerika za tri godine mogla da izgleda poput Seute ukoliko na vlast dođu demokrate.

„Strašno je. Zapamtite tu sliku. To ćemo biti mi za tri godine ako pobedi pogrešna strana“, rekao je Tramp, aludirajući na moguću pobedu Demokratske stranke na narednim izborima.

Dodatno je pojasnio svoju poruku.

„Ako demokrate dođu na vlast, nećete imati baš dobar život“, poručio je američki predsednik.

Podsetimo, prema navodima lokalnih vlasti, oko 60.000 migranata prešlo je od juče iz Maroka u špansku severnoafričku enklavu Seutu. Špansko Ministarstvo unutrašnjih poslova ranije je procenilo da je granicu prešlo oko 49.000 ljudi.

Među migrantima se nalaze i stotine dece, od kojih su neka krenula na opasan put bez znanja roditelja.

Broj poginulih u pokušaju prelaska granice porastao je na 41. Veći broj ljudi utopio se pokušavajući da dopliva do Seute, dok su drugi, prema lokalnim izvorima, stradali u stampedu.

Španija je u međuvremenu uputila dodatne policijske i vojne snage u grad sa oko 85.000 stanovnika, koji se suočava sa prepunim prihvatnim centrima i hiljadama migranata na ulicama.

Premijer Pedro Sančez danas je doputovao u Seutu, gde je najavio otvaranje privremenog centra za registraciju i trijažu migranata, kao i ubrzano vraćanje svih koji nemaju pravo da ostanu u Španiji.

Sančez smatra da je masovni priliv migranata povezan sa nedavnom presudom Vrhovnog suda o statusu migranata koji morskim putem ulaze u Seutu i Melilju. Prema njegovim rečima, krijumčarske mreže pogrešno su protumačile odluku suda i tako podstakle hiljade ljudi da pokušaju prelazak granice.