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Telo nestale žene Natalije Božuk (39), učesnice izbora za Mis Ruske Federacije 2017. godine, pronađeno je u torbi sakrivenoj u šumi u Moskvi 27. jula, 10 dana pošto je prijavljen njen nestanak 10. jula ove godine, piše ruski portal Izvestia.

Ona je nestala zajedno sa svojim psom u stambenom kompleksu Romakšovo, a njeno telo bilo je raskomadano u koferu koji je bio sakriven u šumi blizu Moskve, prestonice Rusije.

Njen pas Luna, rase koker španijel, je danima bio pored торбе u koјој je bilo njeno telo. To je pomoglo istražiteljima da lociraju торбу i telo unutra.

Natalije Božuk
Foto: Drustvene Mreže

Slučaj ubistva podseća na ubistvo Ruskinje Ljudmile u Beogradu čije telo je pronađeno u kanalu u Padinskoj Skeli.

Osumnjičen za ubistvo je njen partner, poznati biznismen koji je uspeo da pobegne u Tursku. Nakon zločina je za njim raspisana međunarodna poternica.

U Rusiji je pokrenut krivični postupak za ubistvo. Naložena su forenzička veštačenja i obaviće se saslušanja.

Ubijena Natalija je bila učesnica izbora za Mis Rusije 2017. godine, a vodila je i agenciju za modele. Navodno, prema prvim informacijama, posvađala se sa svojim partnerom nakon čega je nestala 17. jula, ali je njeno telo pronađeno raskomadano 27. jula.

Natalije Božuk
Foto: Drustvene Mreže

Ovaj slučaj ubistva Natalije Božuk podseća na ubistvo Ruskinje Ljudmile Konstantinovne (28) u Beogradu čije telo je pronađeno danas u kanalu u Padinskoj Skeli. Ona je, da podsetimo, nestala u subotu 25. jula u Beogradu u večernjim časovima, ali je njeno telo pronađeno danas u koferu, a uhapšen je osumnjičeni turski državljanin na aerodromu "Nikola Tesla" u Beogradu.

Kurir.rs/Izvestia/Agencije

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