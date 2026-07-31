HOROR! MISICA NATALIJA PRONAĐENA RASKOMADANA U TORBI U ŠUMI: Zločin gotovo identičan ubistvu Ruskinje u Beogradu, ubica u bekstvu! (FOTO)
Telo nestale žene Natalije Božuk (39), učesnice izbora za Mis Ruske Federacije 2017. godine, pronađeno je u torbi sakrivenoj u šumi u Moskvi 27. jula, 10 dana pošto je prijavljen njen nestanak 10. jula ove godine, piše ruski portal Izvestia.
Ona je nestala zajedno sa svojim psom u stambenom kompleksu Romakšovo, a njeno telo bilo je raskomadano u koferu koji je bio sakriven u šumi blizu Moskve, prestonice Rusije.
Njen pas Luna, rase koker španijel, je danima bio pored торбе u koјој je bilo njeno telo. To je pomoglo istražiteljima da lociraju торбу i telo unutra.
Slučaj ubistva podseća na ubistvo Ruskinje Ljudmile u Beogradu čije telo je pronađeno u kanalu u Padinskoj Skeli.
Osumnjičen za ubistvo je njen partner, poznati biznismen koji je uspeo da pobegne u Tursku. Nakon zločina je za njim raspisana međunarodna poternica.
U Rusiji je pokrenut krivični postupak za ubistvo. Naložena su forenzička veštačenja i obaviće se saslušanja.
Ubijena Natalija je bila učesnica izbora za Mis Rusije 2017. godine, a vodila je i agenciju za modele. Navodno, prema prvim informacijama, posvađala se sa svojim partnerom nakon čega je nestala 17. jula, ali je njeno telo pronađeno raskomadano 27. jula.
Ovaj slučaj ubistva Natalije Božuk podseća na ubistvo Ruskinje Ljudmile Konstantinovne (28) u Beogradu čije telo je pronađeno danas u kanalu u Padinskoj Skeli. Ona je, da podsetimo, nestala u subotu 25. jula u Beogradu u večernjim časovima, ali je njeno telo pronađeno danas u koferu, a uhapšen je osumnjičeni turski državljanin na aerodromu "Nikola Tesla" u Beogradu.
Kurir.rs/Izvestia/Agencije