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Italija je saopštila da suspenduje primenu bezgraničnog šengenskog režima Evropske unije sa Španijom, kao odgovor na masovne prelaske migranata u špansku enklavu Seutu.

Iako Italija nema kopnenu granicu sa Španijom, ova mera će uticati na osobe koje između dve zemlje putuju avionom ili brodom.

Italijansko Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je u izjavi da je sa Parizom takođe dogovoreno jačanje kontrole duž kopnene granice između Francuske i Italije.

Masovni ulazak migranata u špansku enklavu Seutu iz Maroka izazvao je oštre reakcije u Evropskoj uniji, a više država članica zatražilo je od Španije da pojača kontrolu spoljne granice EU, dok pojedini zvaničnici pominju i mogućnost privremene suspenzije primene Šengenskog sporazuma prema toj zemlji.

Ovaj događaj izazvao je i snažne reakcije u Sjedinjenim Američkim Državama, gde su brojni zvaničnici, konzervativni političari i influenseri povezani sa pokretom "Učinimo Ameriku ponovo velikom" (MAGA) iskoristili događaj za kritiku migracione politike španske vlade i upozorenja na bezbednosne rizike.

Kurir.rs/Telegraf/Agencije

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