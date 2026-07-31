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Premijer odgovorio državama koje su pozvale na zatvaranje šengenskog prostora za Španiju

Premijer odgovorio državama koje su pozvale na zatvaranje šengenskog prostora za Španiju

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Španski premijer Pedro Sančez odgovorio je državama koje su pozvale na zatvaranje šengenskog prostora za Španijuzbog migrantske krize u Seuti, poručivši da sada nije trenutak za podele, već za jačanje jedinstva Evropske unije.

"Solidarnost i empatija su stvar izbora. Poštovanje evropskih ugovora i činjenica nije", napisao je Sančez na platformi X, dodajući da "ovo nije vreme za podele", već za "nastavak izgradnje snažne i ujedinjene EU".

Među zemljama koje su pozvale na takvu meru bile su Švedska, Finska, Danska i Italija.

U svojoj objavi Sančez se pozvao na podatke evropske agencije Fronteks o ilegalnim ulascima u EU u periodu od 2021. do 2026. godine.

Prema tim podacima, preko Italije je u tom periodu ušlo oko 478.600 migranata, preko Zapadnog Balkana 340.600, preko Grčke 259.800, dok je preko Španije zabeleženo 234.760 ulazaka.

Španski premijer je naglasio da je Španija zapravo jedna od manje korišćenih ulaznih tačaka za migrante, iza istočne granice EU, preko koje je zabeleženo oko 48.000 prelazaka.

Evropski komesar za unutrašnje poslove i migracije, Austrijanac Magnus Bruner, odbacio je u petak tvrdnje da se migranti iz Seute prebacuju ka evropskom kopnu i ocenio situaciju u toj španskoj enklavi kao "neprihvatljivu".

Bruner je na društvenim mrežama naveo da Zakonik o šengenskim granicama "uspostavlja posebna pravila" za španske autonomne gradove Seutu i Melilju.