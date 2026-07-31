Slušaj vest

Španski premijer Pedro Sančez odgovorio je državama koje su pozvale na zatvaranje šengenskog prostora za Španijuzbog migrantske krize u Seuti, poručivši da sada nije trenutak za podele, već za jačanje jedinstva Evropske unije.

"Solidarnost i empatija su stvar izbora. Poštovanje evropskih ugovora i činjenica nije", napisao je Sančez na platformi X, dodajući da "ovo nije vreme za podele", već za "nastavak izgradnje snažne i ujedinjene EU".

Među zemljama koje su pozvale na takvu meru bile su Švedska, Finska, Danska i Italija.

U svojoj objavi Sančez se pozvao na podatke evropske agencije Fronteks o ilegalnim ulascima u EU u periodu od 2021. do 2026. godine.

Prema tim podacima, preko Italije je u tom periodu ušlo oko 478.600 migranata, preko Zapadnog Balkana 340.600, preko Grčke 259.800, dok je preko Španije zabeleženo 234.760 ulazaka.

Španski premijer je naglasio da je Španija zapravo jedna od manje korišćenih ulaznih tačaka za migrante, iza istočne granice EU, preko koje je zabeleženo oko 48.000 prelazaka.

Evropski komesar za unutrašnje poslove i migracije, Austrijanac Magnus Bruner, odbacio je u petak tvrdnje da se migranti iz Seute prebacuju ka evropskom kopnu i ocenio situaciju u toj španskoj enklavi kao "neprihvatljivu".

Bruner je na društvenim mrežama naveo da Zakonik o šengenskim granicama "uspostavlja posebna pravila" za španske autonomne gradove Seutu i Melilju.

Kurir.rs/Agencije

Ne propustitePlanetaVIŠE OD 60.000 MIGRANATA ULETELO NA ŠPANSKU TERITORIJU! Nezapamćene scene - Pale automobile i prave nered, cela Španija u strahu, stižu nove pretnje (VIDEO)
Seuta.jpg
PlanetaŠPANSKI PREMIJER STIGAO U SEUTU: Jake vojne snage svuda u enklavi, evo kome je zapretio nakon PRODORA MIGRANATA - Ovo je situacija BEZ PRESEDANA (VIDEO)
Pedro Sančez Seuta
PlanetaŠPANSKA POLICIJA SAOPŠTILA: Poginulo 57 migranata dok su pokušavali da se probiju do Seute
Ceuta01 EPA Jalal Morchidi.jpg
PlanetaOKLOPNA VOZILA NA PLAŽI, OZBILJNA KRIZA: Španija vratila u Maroko više od 4.800 migranata, od čak 8.000 koji su za 2 dana ušli!
spanija-migranti.jpg
PlanetaPANIKA U EU ZBOG "PRELIVANJA MIGRANATA": Makron pojačava kontrolu granice sa Španijom, Madridu ponuđena sva neophodna podrška
Ceuta01 EPA Reduan Dris.jpg
PlanetaŠPANIJU IZBACUJU IZ ŠENGENA ZBOG HAOSA SA MIGRANTIMA?! Sve više zemlja pruža podršku Đorđi Meloni, strahuju od prelivanja krize na CELU EVROPU (FOTO)
profimedia-1119841077.jpg