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Španija je danas saopštila da je najvećim delom preokrenula tok priliva migranata u svoju severonoafričku enklavu Seutai precizirala da se 37.500 ljudi pristiglih iz Maroka preko kopna i mora - vraća dobrovoljno odakle je došlo, prenose portal Frans24 i agencija AFP.

Marokanske snaga su palicama i suzavcem prinudili masu da odstupe od kapija Seute, kako bi predupredili još jedan njen nalet na majušnu teritoriju Španije na obali Sredozemnog mora.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Španije je saopštilo da je od četvrtka ujutro u Seutu prešlo oko 60.000 ljudi a takođe je procenilo da se njih oko 37.500 već okrenulo i vratilo u Alžir.

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Foto: Printskrin

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen napisala je na društvenim mrežama da su scene u Seuti "neprihvatljive" i dodala: "Ne smemo dozvoliti nikome da uđe u našu Evropsku uniju a da ne poštuje naša pravila".

Italija je juče zatražila da Španija bude suspendovana iz zone Šengena, što je nagnalo španske vlasti da sazovu italijanskog ambasadora i da optuže Rim da koristi krizu za svoje političke ciljeve.

Finska i Danska su pak podržale stav Italije da Španiju treba suspendovati iz Šengena a nemački kancelar Fridrih Merc je zatražio da Maroko "pod hitno primi nazad ilegalne migrante".

Francuska i Velika Britanija su saopštile da su spremne da pomognu Španiji sa iznenadnim naletom migranata, ali je Pariz takođe rekao da jača granične kontrole na granici sa Španijom.

Kurir.rs/Frans24/AFP

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