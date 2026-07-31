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Jedina mađarska nuklearna centrala će se zatvoriti prvi put u svojoj istoriji zbog rekordno niskih nivoa reke Dunav, izjavio je danas mađarski premijer Peter Mađar.

Dodao je da je moguće da centrala neće raditi narednih nekoliko nedelja pošto se očekuje da će Dunav nastaviti da opada.

Nuklearna elektrana Paks, koja se nalazi oko 90 kilometara južno od Budimpešte, radi sa manje od polovine svog normalnog kapaciteta i proizvodi 965 megavata struje umesto uobičajenih 2.000.

Centrala koristi vodu iz Dunava za rashlađivanje reaktora, ali izuzetno nizak nivo vode dovodi u pitanje sosobnost pumpi da donesu dovoljne količine vode.

Na današnjoj konferenciji za novinare kod elekrane, Mađar je rekao da se očekuju dalja smanjenja prozvodnje kasnije u toku dana i da će verovatno cela centrala biti zaustavljena do utorka, ili srede. On je istakao da prekid rada može da se izvede bezbedno i da ne predstavlja rizik za javnost ili okolinu.

Foto: Nicolae Dumitrache/AP

Elektrana ruske proizvodnje sa četiri reaktora kod Paksa predstavlja gotovo polovinu ukupne proizvodnje struje u Mađarskoj. Ako se zaustavi, to će biti prvi put u njenih 44 godine rada.

Mađarska, kao i veliki deo Centralne Evrope, prolazi kroz produžen period suše poslednjih meseci, što je poremetilo turizam, poljoprivredu i industriju i suočava građane sa realnostima klimatskih promenama, prenosi AP.

Ne očekuje se da će nivo Dunava da poraste narednih dana i čak nedelja pošto se ne prognoziraju neke znatnije padavine.

Mađar je rekao da je nivo Dunava porastao samo tri puta u avgustu u poslednjih 20 godina, i dodao da bi nivo vode kod Paksa mogao da padne čak do negativnih 144 centrimetra, daleko ispod prethodnog negativnog rekorda od 98 centimetara zabeleženog 2018. godine.

Foto: Kurir/J.M.

Negativni nivo od 134 centimetra zahteva da se elektrana u potpunosti zaustavi, rekao je Mađar.

Negativno čitanje znači da je reka pala ispod nultog referentnog nivoa merenja, ne da je korito reke prazno, piše AP.

Mađarska vlada pozvala je velike kompanije koje troše velike količine energije da dobrovoljno smanje potrošnju da bi pomogle da se stabilizuje energetsko snabdevanje, posebno u vreme najveće potražnje između 17 i 22 časa.

Mađarski premijer je rekao da se državni energetski konglomerat MOL obavezao da će smanjiti svoje potrebe za strujom za 65 megavat sati, što je smanjenje od 40 odsto u odnosu na normalnu potrošnju.

Mađar je rekao da je njegova partija preporučila da se ne održe sednice parlamenta planirane za ponedeljak i utorak u interesu čuvanja energije. On je takođe naredio da sve državne institucije isključe dekorativno osvetljenje do ponedeljka.