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Američki vojni avion srušio se u petak u naselju Miramar u San Dijegu, posle čega su hitne službe upućene na vazduhoplovnu bazu Miramar.

Detalji incidenta za sada nisu poznati, ali prema izveštajima, reč je o avionu F-35.

Kako javljaju lokalni mediji, gust crni dim je oko 10 časova po lokalnom vremenu prekrio područje i širi se iznad vazduhoplovne baze marinaca Miramar.

Zvaničnici su potvrdili da su hitne službe reagovale zbog "incidenta sa avionom F-35" koji se dogodio na pisti za avione. Naveli su da je letelica pripadala 3. vazdušnom krilu marinaca, odnosno grupi Marine Air Group 11.

Zvaničnici su saopštili da je istraga o incidentu u toku.

Kurir.rs/Agencije

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