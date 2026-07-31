Gust crni dim je oko 10 časova po lokalnom vremenu prekrio područje i širi se iznad vazduhoplovne baze marinaca Miramar.
Detalji incidenta za sada nisu poznati
SRUŠIO SE AMERIČKI AVION F-35: Letelica pala kod vojne baze u San Dijegu (VIDEO)
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Američki vojni avion srušio se u petak u naselju Miramar u San Dijegu, posle čega su hitne službe upućene na vazduhoplovnu bazu Miramar.
Detalji incidenta za sada nisu poznati, ali prema izveštajima, reč je o avionu F-35.
Kako javljaju lokalni mediji, gust crni dim je oko 10 časova po lokalnom vremenu prekrio područje i širi se iznad vazduhoplovne baze marinaca Miramar.
Zvaničnici su potvrdili da su hitne službe reagovale zbog "incidenta sa avionom F-35" koji se dogodio na pisti za avione. Naveli su da je letelica pripadala 3. vazdušnom krilu marinaca, odnosno grupi Marine Air Group 11.
Zvaničnici su saopštili da je istraga o incidentu u toku.
Kurir.rs/Agencije
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