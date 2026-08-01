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Parlament Bugarske je odredio 25. oktobar kao dan kada će ta balkanska zemlja, članica Evropske unije, izabrati svog sledećeg predsednika. Predsednička funkcija u Bugarskoj uglavnom je ceremonijalna, a glavninu vlasti u zemlji sa 6,5 miliona stanovnika drže premijer i parlament.

Ipak, predsednik je vrhovni komandant oružanih snaga, može da stavlja veto na zakone i da potpisuje međunarodne ugovore.

Vladajuća centrističko-leva Progresivna bugarska partija premijera Rumena Radeva podržala je aktuelnu predsednicu Ilijanu Jotovu kao predsedničku kandidatkinju.

Radev je sam služio dva mandata kao predsednik, ali je podneo ostavku da bi preuzeo funkciju premijera nakon što je njegova partija ostvarila ubedljivu pobedu na opštim izborima u aprilu.

Jotova je devet godina bila potpredsednica Radeva.

Glasanje će biti prva nacionalna proba umešnosti Radeva da produži dominaciju svoje partije nakon što su aprilski izbori okončali godine političke blokade.

Pobeda Jotove bi zadržala i predsedništvo i vladu u rukama dugogodišnjih političkih saveznika.

Predsednike u Bugarskoj biraju direktno birači, na petogodišnji mandat, i mogu da obavljaju najviše dva mandata.

Kandidat sa najviše glasova pobeđuje, pod uslovom da je više od polovine svih upisanih birača izašlo na glasanje.

Ako nijedan kandidat ne osigura potrebnu većinu u prvom krugu, ponovno glasanje će se održati 1. novembra.