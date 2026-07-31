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Rumunija je proglasila energetsku vanrednu situaciju zbog rekordno niskog vodostaja Dunava koji ugrožava rad ključnih energetskih postrojenja.

Vlasti razmatraju preusmeravanje toka rukavca Bala kako bi obezbedile dovoljno vode za hlađenje nuklearne elektrane Černavoda, dok hidrolozi upozoravaju da će se suša nastaviti i tokom avgusta.

"Proglasili smo nacionalnu vanrednu situaciju na nivou cele zemlje za period avgusta", izjavio je premijer Vlade Rumunije Ilije Boložan.

Ova mera dolazi u trenutku kada se Rumunija nalazi na ivici energetske krize. Zbog niskog vodostaja Dunava proizvodnja električne energije u hidroelektrani Đerdap pala je za polovinu.

Nuklearna elektrana Černavoda, koja obezbeđuje 20 odsto energetskih potreba Rumunije, već je ugasila jedan reaktor i na korak je od zaustavljanja i drugog.

Foto: Kurir/J.M.

Kako bi obezbedile dovoljnu količinu vode za hlađenje opreme u Černavodi, vlasti žele da preusmere tok rukavca Bala. Kanal koji se odvaja od Dunava i uliva u rukavac Borcea biće preusmeren ka Starom Dunavu, koji snabdeva elektranu vodom, uz pomoć četiri metalne barže. Procena troškova radova iznosi 7 miliona leja.

"Svi kapaciteti koje imamo u proizvodnji dobili su preporuke da rade maksimalnim kapacitetom, kako elektrane na gas, tako i elektrane na ugalj. Danas sam razgovarao sa potpredsednikom vlade Ukrajine kako bi nas u narednom periodu podržali proizvodnjom iz jedne od ukrajinskih nuklearnih elektrana", rekao je Boložan.

Druge mere odnose se na štednju električne energije.

"Sazvao sam za ponedeljak sastanak sa velikim potrošačima u Rumuniji kako bismo razgovarali o tome na koji način mogu dobrovoljno da smanje potrošnju električne energije u periodima najveće potražnje. Svi bi mogli da smanje potrošnju u naredne dve nedelje", izjavio je Kristijan Bušoj, državni sekretar u Ministarstvu energetike.

Foto: Shutterstock, ROLAND SCHLAGER / AFP / Profimedia, Nenad MIHAJLOVIC / AFP / Profimedia

Kompanija Elektirka je takođe najavila da će velikim potrošačima ponuditi četiri sata besplatne električne energije dnevno ukoliko prebace proizvodnju iz perioda od 19 do 23 časa na podnevne sate, kada u sistemu postoji višak energije iz solarnih elektrana.

Nizak vodostaj Dunava utiče i na mogućnost uvoza električne energije koju Rumunija može da obezbedi. Mađarski premijer upozorio je da nuklearna elektrana Pakš može da radi samo do ponedeljka. Ova najava je navela Evropsku komisiju da zatraži hitan sastanak.

Ne trpi samo energetski sistem zbog niskog vodostaja Dunava, već i rečni saobraćaj.

Dunav neprekidno opada duž celog rumunskog toka. Na pojedinim mestima dostignuti su istorijski nivoi iz perioda od pre 23 godine, dok se u drugim oblastima to tek očekuje. U Galaciju je danas vodostaj 23 centimetra, a narednih dana trebalo bi da padne na 18 centimetara.