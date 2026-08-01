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Kineski arheolozi otkrili su ostatke alkoholnog pića napravljenog na bazi žitarica, starog oko 2.300 godina. Nalaz iz autonomne oblasti Ningsija Huej na severozapadu Kine pružio je nove dokaze o razvijenim tehnikama proizvodnje alkohola u drevnoj Kini.

Arheolozi su identifikovali ostatke alkoholnog pića koje potiče iz perioda Zaraćenih država (475–221. godine pre nove ere), u severozapadnoj kineskoj Autonomnoj oblasti Ningsija Huej.

Artefakti su pronađeni na groblju Šanđijabu, koje pripada državi Ćin iz tog perioda, u gradu Gujuanu, gde su istraživači pronašli tečnost očuvanu u bronzanoj posudi u obliku glavice belog luka – karakterističnom predmetu kulture države Ćin, saopštilo je regionalno odeljenje za kulturu i turizam.

Kombinacijom arheoloških istraživanja i savremenih naučnih analiza, istraživači su potvrdili da je 3.740 mililitara tečnosti izvučene iz posude alkoholno piće na bazi žitarica proizvedeno tokom perioda Zaraćenih država.

Veruje se da je ovaj uzorak do sada najbolje očuvan arheološki nalaz tečnog alkoholnog pića iz tog doba koji je javno predstavljen, čime je popunjena praznina u arheološkim istraživanjima drevne proizvodnje alkohola u oblasti Ningsija.

Groblje se nalazi u blizini Velikog zida koji je država Ćin podigla tokom perioda Zaraćenih država, a do 2024. godine na tom lokalitetu iskopane su 183 grobnice.

Bronzana posuda imala je dvostruki sistem zatvaranja, sa unutrašnjom oblogom od tekstila i premazom od organskog blata. Taj složeni sistem zaptivanja izolovao je sadržaj od spoljašnjih uticaja, omogućivši da drevno piće opstane više od dva milenijuma uz minimalno isparavanje, naveli su arheolozi.

Kako bi utvrdili sastojke i način proizvodnje pića, zajednički istraživački tim Instituta za kulturne relikvije i arheologiju Ningsije i Fakulteta za kulturno nasleđe Severozapadnog univerziteta sproveo je detaljne analize primenom infracrvene spektroskopije, ultravisokoefikasne tečne hromatografije sa masenom spektrometrijom, kao i mikroskopske analize zrna skroba, fitolita i mikrofosila kvasca.

Analizom su identifikovane 24 kategorije jedinjenja, uključujući organske kiseline, aminokiseline i ugljene hidrate. Istraživači su utvrdili da profil organskih kiselina odgovara veštački odležanom pirinčanom alkoholnom piću, što je potvrdilo da je reč o fermentisanom alkoholu na bazi žitarica.

Dalja ispitivanja pokazala su da su zrna skroba pšenice i ječma u uzorku bila obrađena, uključujući mlevenje, zagrevanje i mikrobnu razgradnju.

Nalazi ukazuju na to da su stanovnici države Ćin već ovladali upotrebom starter-kultura za fermentaciju žitarica, koje su omogućavale da se saharifikacija i fermentacija odvijaju istovremeno, što predstavlja pokazatelj visokog nivoa umeća u proizvodnji alkoholnih pića za to vreme.

Istraživači navode da ovo otkriće predstavlja materijalni dokaz o razvijenosti drevne kineske tehnologije fermentacije žitarica i pruža dragocene podatke za proučavanje poljoprivrede, kulture ishrane i zanatstva u predćinskom periodu, odnosno razdoblju pre osnivanja dinastije Ćin (221–207. godine pre nove ere).