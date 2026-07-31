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Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da Sjedinjene Države nisu dale pristanak da Ukrajina proizvodi rakete Patriot, ali da su razgovori u toku, dodajući da Vašington mora da bude veoma oprezan kada su te stvari u pitanju.

Upitan o raketama Patriot tokom današnjeg sastanka kabineta u Kemp Dejvid, Tramp je je rekao da je zabrinut zbog deljenja naprednog američkog oružja.

„To je veliki korak. Predsednik Volodimir Zelenski bi voleo da ima Patriote i Tomahavke, ali u tim stvarima mrate biti veoma razumni i oprezni. Nismo se oko toga složili. Razgovaramo o tome, ali je teško dati takvu tehnologiju. Ne mislim da bi se to dogodilo, ali postoje ljudi kojima date tu tehnologiju, a oni jednog dana mogu da se okrenu protiv vas“, rekao je Tramp, prenosi Rojters.

Ukrajina već dugo traži dozvolu da proizvodi rakete Patriot PAC-3 za presretanje balističkih raketa i Tramp je na sastanku sa Zelenskim u Turskoj ovog meseca rekao da će im dati licencu, ali je potom odustao od tog obećanja, uprkos tome što je ove nedelje ugostio Zelenskog u Beloj kući.

Kurir.rs/Fonet/Rojters

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