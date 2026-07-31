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Državna licenca pivare Minokva u Viskonsinu je oduzeta.

Odluka je doneta pošto je kompanija na društvenim mrežama objavila da će deliti besplatno pivo na dan smrti Donalda Trampa, što je podstaklo istragu regulatora, izveštava Unilad.

Zvaničnici države Viskonsin potvrdili su oduzimanje licence prekjuče.

Jedna objava je bila sporna. „Besplatno pivo ceo dan na dan njegove smrti. Pokažite nam ovu objavu kada se to desi za nekoliko meseci i mi ćemo ispuniti svoje obećanje“, navodi se.

Pošto se objava proširila internetom, usledile su hiljade negativnih komentara i pretnji bojkotom, kao i prijave vlastima.

Nekoliko meseci kasnije, nakon pokušaja atentata na Trampa, pivara je objavila novi status: „Pa, skoro smo dobili #besplatnidanpiva. Ili neko iz Otpora treba da poradi na tačnosti, ili je lažirao još jedan atentat da bi dobio pozitivno medijsko izveštavanje. Nikada nećemo saznati“, rekli su.

Dobili su i kaznu

Regulatori su nakon hitnog administrativnog postupka zaključili da je promocija prekršila nekoliko državnih propisa o alkoholu. Posebno su naveli pravila oglašavanja i standarde javne bezbednosti. Prema zakonu Viskonsina, nosioci licenci za alkohol moraju se pridržavati strogih pravila o promocijama i oglašavanju.

Zvaničnici su naglasili da je licenciranim preduzećima posebno zabranjeno da održavaju promocije koje podstiču nasilje, ohrabruju nezakonite radnje ili narušavaju javni red. „Ministarstvo finansija Viskonsina, koje nadgleda Odeljenje za alkoholna pića, posvećeno je pravednom i doslednom sprovođenju“, navodi se u saopštenju.

„Ministarstvo ima dužnost da sprovodi državni zakon i osigura da svi nosioci licenci poštuju važeće zakone. Preduzimamo odgovarajuće mere kada se ti zakoni prekrše“, dodaje se. Pored oduzimanja glavne licence, pivara je takođe kažnjena novčano i naređeno joj je da odmah prekine proizvodnju i prodaju alkohola.

Vlasnik: Neću ovo samo tako pustiti

Vlasnik pivare i politički aktivista Kirk Bangstad ​​najavio je da neće prihvatiti odluku. Tvrdi da je objava bila satirični politički komentar zaštićen slobodom govora. „Kao što možete zamisliti, neću ovo samo tako pustiti“, napisao je Bangstad ​​na platformi Substack.

„Borićemo se protiv države Viskonsin svim snagama. Moraće da me izbace iz moje pivnice pre nego što prestanem da prodajem pivo progresivcima koji nas posećuju“, izjavio je. Bangstad ​​veruje da je postao meta isključivo zbog svojih liberalnih stavova, koji su u suprotnosti sa konzervativnom biračkom bazom aktuelne vlade.

Vlasti imaju nultu toleranciju za podsticanje na nasilje

Pravni tim pivare naglasio je da publikacija, iako je nekima bila neprijatna, nije direktno podstakla nasilje niti predstavljala kršenje krivičnih zakona. Međutim, s obzirom na broj pokušaja atentata na predsednika poslednjih godina, vlasti imaju nultu toleranciju za sve što se može protumačiti kao podsticanje na nasilje.

Advokati takođe napominju da državne vlasti imaju široka ovlašćenja u vezi sa izdavanjem poslovnih licenci. Sud redovno podržava pravo odbora za alkoholna pića da nameću standarde ponašanja preduzećima koja posluju pod državnom licencom. Sa oduzetom licencom, pivari nije dozvoljeno da toči ili prodaje pivo dok traje postupak žalbe. Takva situacija direktno dovodi u pitanje opstanak preduzeća.