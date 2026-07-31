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Velika materijalna šteta zabeležena je u Italiji pošto je u kasnim poslepodnevnim satima zemljotres jačine 4,7 stepenipogodio područje Napulja.

Epicentar je bio u zoni Pozuolija gde je usled potresa došlo do obrušavanja brda.

Podrhtavanje tla snažno se osetilo u Napulju i brojnim opštinama u okolini, izazvavši strah i paniku među stanovništvom.

Prema prvim informacijama, ovo je najjači zemljotres zabeležen od kada se u oblasti Flegrejskih polja ponovo intenzivirala pojava bradiseizma – sporog izdizanja i spuštanja tla usled vulkanske aktivnosti.

Najveća oštećenja zabeležena su u okolini Pozuolija, gde je došlo do urušavanja dela planinskog obronka u blizini stanice gradske železnice Cumana Gerolomini.

Na pojedinim objektima prijavljena su oštećenja, a nadležne službe su odmah izašle na teren kako bi proverile stanje zgrada i infrastrukture.

Na snimcima koji stižu iz Italije vidi se da su gromade kamenja spljeskala vozila parkirana u blizini.

Zemljotres se jako osetio i na ostrvima u Napuljskom zalivu. Na Pročidi su građani prijavili snažno podrhtavanje u delovima Marine Grande, ulicama Liberta, Vitorio Emanuele i u istorijskoj zoni Terra Murata.

U pojedinim delovima ostrva zabeležen je i kratkotrajan nestanak električne energije.

Gradonačelnik Pročide Luiđi Muro naložio je aktiviranje opštinskog centra civilne zaštite. Nakon prvih provera nije bilo prijavljenih povređenih niti ozbiljne materijalne štete.

Podrhtavanje je osetila i Iskija, posebno u luci Iskia, Baranu i Kazamičoli. Za sada nema informacija o većim oštećenjima objekata ili infrastrukture, ali ekipe nastavljaju da prate situaciju.

Foto: Printskrin X

Vlasti su pojačale nadzor nad područjem Flegrejskih polja, gde stručnjaci već duže vreme prate pojačanu vulkansku aktivnost. Stanovništvu je preporučeno da ostane mirno i da prati uputstva civilne zaštite.