OGROMNA ŠTETA U ITALIJI POSLE ZEMLJOTRESA: Obrušilo se brdo, gromade kamenja spljeskale vozile! (VIDEO, FOTO)
Velika materijalna šteta zabeležena je u Italiji pošto je u kasnim poslepodnevnim satima zemljotres jačine 4,7 stepenipogodio područje Napulja.
Epicentar je bio u zoni Pozuolija gde je usled potresa došlo do obrušavanja brda.
Podrhtavanje tla snažno se osetilo u Napulju i brojnim opštinama u okolini, izazvavši strah i paniku među stanovništvom.
Prema prvim informacijama, ovo je najjači zemljotres zabeležen od kada se u oblasti Flegrejskih polja ponovo intenzivirala pojava bradiseizma – sporog izdizanja i spuštanja tla usled vulkanske aktivnosti.
Najveća oštećenja zabeležena su u okolini Pozuolija, gde je došlo do urušavanja dela planinskog obronka u blizini stanice gradske železnice Cumana Gerolomini.
Na pojedinim objektima prijavljena su oštećenja, a nadležne službe su odmah izašle na teren kako bi proverile stanje zgrada i infrastrukture.
Na snimcima koji stižu iz Italije vidi se da su gromade kamenja spljeskala vozila parkirana u blizini.
Zemljotres se jako osetio i na ostrvima u Napuljskom zalivu. Na Pročidi su građani prijavili snažno podrhtavanje u delovima Marine Grande, ulicama Liberta, Vitorio Emanuele i u istorijskoj zoni Terra Murata.
U pojedinim delovima ostrva zabeležen je i kratkotrajan nestanak električne energije.
Gradonačelnik Pročide Luiđi Muro naložio je aktiviranje opštinskog centra civilne zaštite. Nakon prvih provera nije bilo prijavljenih povređenih niti ozbiljne materijalne štete.
Podrhtavanje je osetila i Iskija, posebno u luci Iskia, Baranu i Kazamičoli. Za sada nema informacija o većim oštećenjima objekata ili infrastrukture, ali ekipe nastavljaju da prate situaciju.
Vlasti su pojačale nadzor nad područjem Flegrejskih polja, gde stručnjaci već duže vreme prate pojačanu vulkansku aktivnost. Stanovništvu je preporučeno da ostane mirno i da prati uputstva civilne zaštite.
Kurir.rs/Agencije