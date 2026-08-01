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Dim je prekrio nebo iznad Kijeva nakon što je tokom noći 1. avgusta ruski napad balističkim raketama izazvao niz snažnih eksplozija i oštetio stambene zgrade širom ukrajinske prestonice.

Prema navodima vlasti, u napadu je poginulo najmanje devet osoba, među kojima je sedmoro stradalo u Darnickom okrugu, dok je povređeno najmanje 28 ljudi, uključujući četvoro dece.

Gradonačelnik Kijeva, Vitalij Kličko saopštio je da je 17 povređenih hospitalizovano, dok je Državna služba za vanredne situacije navela da je iz pogođenih objekata spaseno ukupno 105 ljudi.

Pogođeni stambeni objekti, ljudi zarobljeni pod ruševinama

Požari i velika materijalna šteta prijavljeni su u najmanje pet gradskih okruga. Ruske rakete pogodile su stambene zgrade, skladišta, auto-perionicu, parking i druge objekte. U Solomjanskom okrugu delovi rakete pogodili su petospratnicu, izazvali požar u dvorištu i otežali evakuaciju stanara.

- Ljudi su zarobljeni - napisao je Kličko na Telegramu.

Kasnije je potvrđeno da se zgrada delimično urušila i zapalila. Slična situacija zabeležena je i u Ševčenkovskom okrugu, gde su ljudi ostali zarobljeni nakon delimičnog urušavanja zgrade. Vatrogasci i spasilačke ekipe odmah su upućeni na teren.

U istom delu grada zapaljeni su poslovni objekat i nekoliko vozila hitne pomoći, dok je još jedan požar izbio na prostoru filmskog studija, ali je stavljen pod kontrolu.

Najteže pogođen Darnicki okrug

Najveći broj žrtava zabeležen je u Darnickom okrugu. Prema podacima Državne službe za vanredne situacije, tamo je poginulo sedam osoba, dok je povređeno još 14, među kojima i dvoje dece.

Požari su izbili na administrativnim i poslovnim objektima, više vozila je izgorelo, a oštećene su i brojne stambene zgrade.

Drugi masovni napad za samo dva dana

Ovo je drugi veliki ruski napad na Ukrajinu u poslednjih 48 sati.

Napad je počeo oko 1:33 sati po lokalnom vremenu, kada su se širom Kijeva začule veoma snažne eksplozije. Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo upozorilo je da se više balističkih raketa kreće ka glavnom gradu.

Nove eksplozije usledile su manje od pola sata kasnije, a dodatni udari zabeleženi su oko 2:16 i 3:20 časova ujutru. Istovremeno su i stanovnici Kijevske oblasti pretrpeli posledice napada, gde su još dve osobe povređene.

Balističke rakete predstavljaju sve veću pretnju

Ukrajinske vlasti navode da Rusija tokom proleća i leta 2026. godine sve češće koristi masovne salve balističkih raketa kako bi preopteretila ukrajinsku protivvazdušnu odbranu i nanela što veću štetu stambenim četvrtima i civilnoj infrastrukturi.

Posebnu opasnost predstavljaju rakete tipa Cirkon i Iskander, koje zbog velike brzine može da presretne veoma mali broj sistema. Prema ukrajinskim zvaničnicima, jedinu efikasnu zaštitu predstavljaju sistemi Patriot, ali su njihove zalihe presretačkih raketa gotovo iscrpljene.

Američki predsednik Donald Tramp prethodno je izjavio da bi Ukrajina mogla da dobije licencu za proizvodnju raketa za sistem Patriot, ali je nekoliko sati pre najnovijeg napada ublažio tu izjavu tokom sednice kabineta.

- Nismo se dogovorili o tome. Razgovaramo, ali nije lako ustupiti takvu tehnologiju - rekao je Tramp.