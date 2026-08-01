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Požar je izbio u hramu Svetog Vasilija Blaženog na Crvenom trgu u Moskvi tokom noći između petka i subote, ali je brzo stavljen pod kontrolu, prenela je ruska državna novinska agencija TASS.

Uzrok požara u ovoj pravoslavnoj crkvi, simbolu ruske prestonice sa svojim šarenim kupolama koje se uzdižu iznad zidina Kremlja, nije saopšten. Kasnije je objavljeno da je požar ugašen.

Pozivajući se na hitne službe, TASS je naveo da je požar izbio u kancelariji upravnika katedrale i da je izgorelo oko 10 kvadratnih metara prostora. Prema prvim informacijama, nema povređenih ni stradalih, dodaje isti izvor, navodeći da je na lice mesta upućeno 10 vatrogasnih vozila.