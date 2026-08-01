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Generalštab Oružanih snaga Ukrajine saopštio je da su ukrajinske snage tokom noći između 31. jula i 1. avgusta izvele niz udara na vojne ciljeve na privremeno okupiranom Krimu i jugu Ukrajine, s ciljem smanjenja vojno-ekonomskog potencijala Rusije.

Kako se navodi u saopštenju, taj objekat služi za skladištenje, pripremu i tehničko održavanje besposadnih pomorskih sistema koje ruske snage koriste za borbene i specijalne zadatke u Crnom moru.

Na meti i važni železnički mostovi

Generalštab tvrdi da su pogođena i dva železnička mosta od velikog značaja za rusku vojnu logistiku - most "Sivaš" kod Čongara, koji povezuje privremeno okupirani deo Hersonske oblasti sa Krimom, kao i železnički most u području Vladislavovke na Krimu.

Ukrajinska strana navodi da se ovi mostovi koriste za prebacivanje ljudstva, naoružanja, vojne tehnike, municije i druge vojne opreme između Krima i ostalih okupiranih teritorija na jugu Ukrajine.

1/9 Vidi galeriju Ukrajinski napad na Belgorod, Rostov na Donu i Taganrog - 27. jul 2026. godine Foto: screenshot X

Pogođena baza za elektronsko izviđanje i skladišta

U saopštenju se dodaje da je izveden i udar na jedinicu za radio-elektronsko izviđanje ruske Crnomorske flote u Sevastopolju.

Pored toga, ukrajinska vojska tvrdi da su pogođeni i remontno-obnovni centar u području Pervomajskog na Krimu, skladište logističke opreme u Podovom u Hersonskoj oblasti, kao i skladište bespilotnih letelica kod Tokmaka u Zaporoškoj oblasti.

Ruska strana za sada nije potvrdila ove navode, niti je moguće nezavisno proveriti tvrdnje o razmeri pričinjene štete.