POGOĐENA RUSKA BAZA! Ukrajinci presekli žilu kucavicu ruske vojske! Priredili im PAKAO tokom noći - hitno se oglasio Generalštab
Generalštab Oružanih snaga Ukrajine saopštio je da su ukrajinske snage tokom noći između 31. jula i 1. avgusta izvele niz udara na vojne ciljeve na privremeno okupiranom Krimu i jugu Ukrajine, s ciljem smanjenja vojno-ekonomskog potencijala Rusije.
Kako se navodi u saopštenju, taj objekat služi za skladištenje, pripremu i tehničko održavanje besposadnih pomorskih sistema koje ruske snage koriste za borbene i specijalne zadatke u Crnom moru.
Na meti i važni železnički mostovi
Generalštab tvrdi da su pogođena i dva železnička mosta od velikog značaja za rusku vojnu logistiku - most "Sivaš" kod Čongara, koji povezuje privremeno okupirani deo Hersonske oblasti sa Krimom, kao i železnički most u području Vladislavovke na Krimu.
Ukrajinska strana navodi da se ovi mostovi koriste za prebacivanje ljudstva, naoružanja, vojne tehnike, municije i druge vojne opreme između Krima i ostalih okupiranih teritorija na jugu Ukrajine.
Pogođena baza za elektronsko izviđanje i skladišta
U saopštenju se dodaje da je izveden i udar na jedinicu za radio-elektronsko izviđanje ruske Crnomorske flote u Sevastopolju.
Pored toga, ukrajinska vojska tvrdi da su pogođeni i remontno-obnovni centar u području Pervomajskog na Krimu, skladište logističke opreme u Podovom u Hersonskoj oblasti, kao i skladište bespilotnih letelica kod Tokmaka u Zaporoškoj oblasti.
Ruska strana za sada nije potvrdila ove navode, niti je moguće nezavisno proveriti tvrdnje o razmeri pričinjene štete.
U završnici saopštenja Generalštab Oružanih snaga Ukrajine poručio je da će nastaviti sa sistematskim operacijama usmerenim na slabljenje vojnih kapaciteta Ruske Federacije.
(Kurir.rs/A.V.)